Раздел: Происшествия
В Киеве у ранее судимого обнаружили пистолет
Правонарушителем оказался ранее судимый уроженец Мариуполя
В Киеве на проспекте Академика Палладина патрульные обнаружили у водителя пистолет, передает Хроника.инфос ос ссылкой на РБК.
В полиции отмечают, что во время проверки автомобиля полицейские обнаружили у водителя пистолет "Глок" и патроны к нему.
"Следственно-оперативная группа, которая прибыла по указанному адресу, задокументировала произошедшее. Изъятые с места происшествия предметы направили на экспертизу. Водитель при общении с оперативниками не смог объяснить, откуда у него оружие", - говорится в сообщении.
Правонарушителем оказался 33-летний уроженец Мариуполя, ранее судимый за разбой, незаконное лишение свободы и хулиганские действия.
"Сейчас правоохранители общаются с мужчиной и выясняют происхождение и назначение оружия. По данному факту следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
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Напомним, что 30 августа в Киеве мужчина захватил в заложники детей и угрожал стрельбой. В полицию позвонила женщина и заявила, что муж ее сестры устроил дома ссору и бьет жену. На вызов на улицу Жмеринскую в Святошинском районе прибыл наряд патрульных. Впоследствии женщина убежала из квартиры, а мужчина забаррикадировался в доме с четырьмя детьми в возрасте от 3-х до 13-ти лет и угрожал оружием. Его задержали.
В Киеве на проспекте Академика Палладина патрульные обнаружили у водителя пистолет, передает Хроника.инфос ос ссылкой на РБК.
В полиции отмечают, что во время проверки автомобиля полицейские обнаружили у водителя пистолет "Глок" и патроны к нему.
"Следственно-оперативная группа, которая прибыла по указанному адресу, задокументировала произошедшее. Изъятые с места происшествия предметы направили на экспертизу. Водитель при общении с оперативниками не смог объяснить, откуда у него оружие", - говорится в сообщении.
Правонарушителем оказался 33-летний уроженец Мариуполя, ранее судимый за разбой, незаконное лишение свободы и хулиганские действия.
"Сейчас правоохранители общаются с мужчиной и выясняют происхождение и назначение оружия. По данному факту следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Читайте также: На границе с Польшей авто иностранца снесло шлагбаум
Напомним, что 30 августа в Киеве мужчина захватил в заложники детей и угрожал стрельбой. В полицию позвонила женщина и заявила, что муж ее сестры устроил дома ссору и бьет жену. На вызов на улицу Жмеринскую в Святошинском районе прибыл наряд патрульных. Впоследствии женщина убежала из квартиры, а мужчина забаррикадировался в доме с четырьмя детьми в возрасте от 3-х до 13-ти лет и угрожал оружием. Его задержали.
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