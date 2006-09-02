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В Киеве у ранее судимого обнаружили пистолет

В Киеве у ранее судимого обнаружили пистолет Правонарушителем оказался ранее судимый уроженец Мариуполя

В Киеве на проспекте Академика Палладина патрульные обнаружили у водителя пистолет, передает Хроника.инфос ос ссылкой на РБК.

В полиции отмечают, что во время проверки автомобиля полицейские обнаружили у водителя пистолет "Глок" и патроны к нему.

"Следственно-оперативная группа, которая прибыла по указанному адресу, задокументировала произошедшее. Изъятые с места происшествия предметы направили на экспертизу. Водитель при общении с оперативниками не смог объяснить, откуда у него оружие", - говорится в сообщении.

Правонарушителем оказался 33-летний уроженец Мариуполя, ранее судимый за разбой, незаконное лишение свободы и хулиганские действия.

"Сейчас правоохранители общаются с мужчиной и выясняют происхождение и назначение оружия. По данному факту следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

В Киеве у ранее судимого обнаружили пистолет


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Напомним, что 30 августа в Киеве мужчина захватил в заложники детей и угрожал стрельбой. В полицию позвонила женщина и заявила, что муж ее сестры устроил дома ссору и бьет жену. На вызов на улицу Жмеринскую в Святошинском районе прибыл наряд патрульных. Впоследствии женщина убежала из квартиры, а мужчина забаррикадировался в доме с четырьмя детьми в возрасте от 3-х до 13-ти лет и угрожал оружием. Его задержали.
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 Теги: Киев, пистолет

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Сегодня, 17:54 » Автор: Анна Мартынова
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