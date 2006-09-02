Раздел: Происшествия
Гражданин Германии прорвался на автомобиле через госграницу Украины
Пограничникам пришлось применить спецсредство.
Гражданин Германии прорвался на автомобиле через госграницу Украины со стороны Польши и сбил два шлагбаума, украинские правоохранители открыли уголовное производство.
Как сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, инцидент произошел в пункте пропуска "Краковец" в среду утром, пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Задержанный оказался иностранцем - у него нашли паспорт гражданина Германии, а его автомобиль имел швейцарскую регистрацию. "Учитывая состояние задержанного, он может быть под влиянием наркотических средств или алкоголя", - указали в погранведомстве.
По информации отдела коммуникации полиции Львовской области, пограничникам пришлось применить спецсредство для принудительной остановки автотранспорта, так как даже на проколотых шинах водитель продолжил движение.
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По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.342 (сопротивление представителю власти) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - штраф от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок от трех до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до четырех лет, либо лишение свободы на срок до двух лет. Также в отношении иностранца составлен админпротокол по ст.124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) Кодекса Украины об административных нарушениях.
Гражданин Германии прорвался на автомобиле через госграницу Украины со стороны Польши и сбил два шлагбаума, украинские правоохранители открыли уголовное производство.
Как сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, инцидент произошел в пункте пропуска "Краковец" в среду утром, пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Задержанный оказался иностранцем - у него нашли паспорт гражданина Германии, а его автомобиль имел швейцарскую регистрацию. "Учитывая состояние задержанного, он может быть под влиянием наркотических средств или алкоголя", - указали в погранведомстве.
По информации отдела коммуникации полиции Львовской области, пограничникам пришлось применить спецсредство для принудительной остановки автотранспорта, так как даже на проколотых шинах водитель продолжил движение.
Читайте также: Автобус из Финляндии прорвался через российскую границу
По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.342 (сопротивление представителю власти) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - штраф от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок от трех до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до четырех лет, либо лишение свободы на срок до двух лет. Также в отношении иностранца составлен админпротокол по ст.124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) Кодекса Украины об административных нарушениях.
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