Раздел: Происшествия
В Днепре нашли склад боеприпасов
Боеприпасы изъяли и направили на экспертизу.
В Днепре в одном из гаражей на ул. Николая Руденко хранили четыре снаряда к гранатомету и противотанковую управляемую ракету. 4 сентября сотрудники отдела криминальной полиции обнаружили арсенал в гараже, где помимо боеприпасов стоял автомобиль Toyota Highlander, который с июля числился в угоне.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
"В данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, которому принадлежат запрещенные предметы. Решается вопрос об открытии криминального производства по ст. 263 УК Украины ("Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами")", - рассказывают в пресс-службе Национальной полиции Днепропетровской области.
Санкция статьи предусматривает для владельца оружия лишение свободы от двух до пяти лет.
Напомним, в Мариуполе Донецкой области стражи порядка обнаружили тайник с оружием, которое было украдено из воинской части в Крыму во время аннексии полуострова.
Читайте также: Боевики «ЛНР» оборудовали в Суходольске крупный склад боеприпасов и вооружения
Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, военное снаряжение хранилось в гараже, принадлежащем отцу мужчины, воюющего в рядах боевиков так называемой "ДНР".
В Днепре в одном из гаражей на ул. Николая Руденко хранили четыре снаряда к гранатомету и противотанковую управляемую ракету. 4 сентября сотрудники отдела криминальной полиции обнаружили арсенал в гараже, где помимо боеприпасов стоял автомобиль Toyota Highlander, который с июля числился в угоне.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
"В данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, которому принадлежат запрещенные предметы. Решается вопрос об открытии криминального производства по ст. 263 УК Украины ("Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами")", - рассказывают в пресс-службе Национальной полиции Днепропетровской области.
Санкция статьи предусматривает для владельца оружия лишение свободы от двух до пяти лет.
Напомним, в Мариуполе Донецкой области стражи порядка обнаружили тайник с оружием, которое было украдено из воинской части в Крыму во время аннексии полуострова.
Читайте также: Боевики «ЛНР» оборудовали в Суходольске крупный склад боеприпасов и вооружения
Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, военное снаряжение хранилось в гараже, принадлежащем отцу мужчины, воюющего в рядах боевиков так называемой "ДНР".
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