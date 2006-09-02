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В Днепре нашли склад боеприпасов

В Днепре нашли склад боеприпасовБоеприпасы изъяли и направили на экспертизу.

В Днепре в одном из гаражей на ул. Николая Руденко хранили четыре снаряда к гранатомету и противотанковую управляемую ракету. 4 сентября сотрудники отдела криминальной полиции обнаружили арсенал в гараже, где помимо боеприпасов стоял автомобиль Toyota Highlander, который с июля числился в угоне.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.

"В данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, которому принадлежат запрещенные предметы. Решается вопрос об открытии криминального производства по ст. 263 УК Украины ("Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами")", - рассказы­вают в пресс-службе Национальной полиции Днепропетровской области.

Санкция статьи предусматривает для владельца оружия лишение свободы от двух до пяти лет.

Напомним, в Мариуполе Донецкой области стражи порядка обнаружили тайник с оружием, которое было украдено из воинской части в Крыму во время аннексии полуострова.

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Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, военное снаряжение хранилось в гараже, принадлежащем отцу мужчины, воюющего в рядах боевиков так называемой "ДНР".
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 Теги: Днепр, боеприпасы

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Сегодня, 22:16 » Автор: Едгар Букмирза
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