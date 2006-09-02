» » В Киеве бывшая заключенная ранила мужчину ножом
Раздел: Происшествия  
0

В Киеве бывшая заключенная ранила мужчину ножом

В Киеве бывшая заключенная ранила мужчину ножомМежду мужчиной и женщиной возник конфликт.

Отсидев 7 лет тюремного срока и выйдя на свободу, женщину снова потянуло на старое. На улице Богдановской в Киеве она подралась с мужчиной. Во время драки злоумышленница ранила 28-летнего молодого человека ножом в область грудной клетки, передает Хроника.инфо со ссылкой на gorodkiev.com.ua.

Установлено, в тот день киевлянину позвонила знакомая и пригласила к себе в гости. У нее мужчина познакомился с ее подругой, с которой несколько лет назад отбывал наказание в одной колонии. В течение дня троица распивала алкогольные напитки. Затем все вместе пошли в магазин за новой тарой. По дороге между мужчиной и женщиной возник конфликт, во время которого спутница выхватила нож и ударила им парня в грудь. Потом убежала.

«33-летняя правонарушительница - местная жительница, которая ранее нарушала закон. В апреле 2018 года она освободилась из мест лишения свободы, где провела семь лет за убийство. Вернувшись домой, продолжила вести аморальный образ жизни - нигде не работала и злоупотребляла спиртными напитками. Ее задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины», - сообщили в полиции.

Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, ранение

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:24 » Автор: Анна Мартынова
     206
     0

Похожие новости по теме

В Киеве мужчина ударил собутыльника ножом в спину В Киеве мужчина ударил собутыльника ножом в спину

Между ними возник конфликт.

В Киеве конфликт между супругами закончился поножовщиной В Киеве конфликт между супругами закончился поножовщиной

Конфликт перерос в драку.

В Киеве женщина ранила ножом сожителя В Киеве женщина ранила ножом сожителя

Пострадавшего госпитализировали.

В Киеве женщина убила сожителя ножом В Киеве женщина убила сожителя ножом

Между ними возник конфликт.

В Киеве неродной отец пытался зарезать своего пасынка В Киеве неродной отец пытался зарезать своего пасынка

В Киеве между отчимом и пасынком произошел конфликт, в ходе которого младший получил ножевое ранение и был госпитализирован.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх