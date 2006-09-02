Раздел: Происшествия
В Киеве бывшая заключенная ранила мужчину ножом
Между мужчиной и женщиной возник конфликт.
Отсидев 7 лет тюремного срока и выйдя на свободу, женщину снова потянуло на старое. На улице Богдановской в Киеве она подралась с мужчиной. Во время драки злоумышленница ранила 28-летнего молодого человека ножом в область грудной клетки, передает Хроника.инфо со ссылкой на gorodkiev.com.ua.
Установлено, в тот день киевлянину позвонила знакомая и пригласила к себе в гости. У нее мужчина познакомился с ее подругой, с которой несколько лет назад отбывал наказание в одной колонии. В течение дня троица распивала алкогольные напитки. Затем все вместе пошли в магазин за новой тарой. По дороге между мужчиной и женщиной возник конфликт, во время которого спутница выхватила нож и ударила им парня в грудь. Потом убежала.
«33-летняя правонарушительница - местная жительница, которая ранее нарушала закон. В апреле 2018 года она освободилась из мест лишения свободы, где провела семь лет за убийство. Вернувшись домой, продолжила вести аморальный образ жизни - нигде не работала и злоупотребляла спиртными напитками. Ее задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины», - сообщили в полиции.
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Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.
Отсидев 7 лет тюремного срока и выйдя на свободу, женщину снова потянуло на старое. На улице Богдановской в Киеве она подралась с мужчиной. Во время драки злоумышленница ранила 28-летнего молодого человека ножом в область грудной клетки, передает Хроника.инфо со ссылкой на gorodkiev.com.ua.
Установлено, в тот день киевлянину позвонила знакомая и пригласила к себе в гости. У нее мужчина познакомился с ее подругой, с которой несколько лет назад отбывал наказание в одной колонии. В течение дня троица распивала алкогольные напитки. Затем все вместе пошли в магазин за новой тарой. По дороге между мужчиной и женщиной возник конфликт, во время которого спутница выхватила нож и ударила им парня в грудь. Потом убежала.
«33-летняя правонарушительница - местная жительница, которая ранее нарушала закон. В апреле 2018 года она освободилась из мест лишения свободы, где провела семь лет за убийство. Вернувшись домой, продолжила вести аморальный образ жизни - нигде не работала и злоупотребляла спиртными напитками. Ее задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины», - сообщили в полиции.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.
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