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Раздел: Происшествия  
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Стрельба в киевском троллейбусе: новые подробности

Стрельба в киевском троллейбусе: новые подробностиМужчина во время проверки документов открыл огонь.

В среду, 6 сентября, в Киеве мужчина открыл огонь из пистолета после того, как правоохранители попросили его предъявить документы, передает Хроника.инфо со ссылкой на sud.ua.

Инцидент произошел на остановке «Караваевы дачи». Правоохранители заметили в общественном транспорте мужчину, который был похож на злоумышленника, открывшего псевдообменник, через интернет договорился об обмене 190 тыс. дол., а когда клиент передал ему деньги - сбежал через запасной выход.

Отмечается, что мужчина выстрелил в окно, чтобы через него попытаться убежать, но оперативники успели задержать его.

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В результате стрельбы пассажиры троллейбуса не пострадали.

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 Теги: Киев, стрельба

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Сегодня, 13:00 » Автор: Анна Мартынова
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