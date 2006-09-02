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Раздел: Происшествия  
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В Киеве парня ударили ножом в грудь

В Киеве парня ударили ножом в грудьЧП произошло возле ЦУМа.

В четверг, 6 сентября, около 06.00 в Киеве произошел очередной громкий инцидент.По "103" поступил вызов от прохожих, что напротив ЦУМа на Крещатике лежит окровавленное тело, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.юа.

Бригада врачей обнаружила на месте 22-летнего парня с ножевым проникающим ранением грудной клетки. Состояние его было серьезным, поэтому раненого сразу же отвезли в ближайшую 17-ю больницу. По документам потерпевший родом из Кирилловки Запорожской области.

Прибывшая на место полиция предварительно установила, что на приезжего напала группа неизвестных и один из них ударил его в грудь ножом. Что пропало из ценных вещей и был ли корыстный мотив у преступников пока неизвестно, так как потерпевший в реанимации и не доступен контакту.

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Полиция разыскивает свидетелей утреннего происшествия и осматривает уличные камеры видеонаблюдения, чтобы установить нападавших. Предварительная причина - спонтанная ссора. Сам факт нападения в центре города в нескольких десятках метров от столичной мэрии где полно патрульной полиции вызвал бурное возмущение у прохожих, которые проходили мимо места события по дороге на работу.
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 Теги: Киев, поножовщина

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Сегодня, 14:12 » Автор: Анна Мартынова
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