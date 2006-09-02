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Раздел: Происшествия  
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На Киевщине возле церкви загорелся автомобиль

На Киевщине возле церкви загорелся автомобильГорел Opel Vectra.

Сегодня, 6 сентября произошло возгорание легкового автомобиля по адресу: пгт Володарка, перекресток улиц Мира и Строительной, передает Хроника.инфо со ссылкой на mykyivregion.com.ua.

По вызову немедленно выехал дежурный караул 6-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Володарка.

По прибытию на место происшествия спасатели установили, что горит легковой автомобиль "Opel Vectra".

Пожар был локализован в 6:26 и ликвидирован в 6:34.
 
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Огнем уничтожено моторный отсек автомобиля и частично передняя панель.

Причина пожара - устанавливается
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 Теги: Киевщина, авто

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Сегодня, 15:45 » Автор: Анна Мартынова
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