Раздел: Происшествия
Эксперт рассказал о масштабах опасности выбросов в Крыму
Вещество хорошо взаимодействует с водой.
Сернистый ангидрид, который попал в воздух после аварии на "Крымском титане", опасен для человека.
Об этом рассказал профессор кафедры неорганической химии ХНУ имени В. Н. Каразина Иван Николаевич Вьюнник, пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
По информации ученого, в небольших количествах вещество может вызывать воспаления слизистых оболочек носа, рта и затруднение дыхания, а в больших – последствия могут быть куда серьезней.
"Это вещество, безусловно, очень вредное и ядовитое. В небольших количествах оно может вызывать пересыхание носа и рта, затруднение дыхания", – говорит профессор.
По словам эксперта, наличие сернистого ангидрида в воздухе в большом количестве может определить любой человек – это вещество пахнет горелой серой. Кроме того, вещество очень хорошо взаимодействует с водой.
"Вещество хорошо взаимодействует с водой, парами. Если выброс был один, то спустя немного времени, его невозможно будет зафиксировать в воздухе, так как оно хорошо взаимодействует с водой и после такого контакта выпадает в виде кислоты, которая не очень устойчива в условиях окружающей среды", – продолжает Иван Николаевич.
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Следовательно, при небольших выбросах сернистого ангидрида жителям Крыма и части Херсонской области ничего не угрожает, а вот если в атмосферу попало много химии, это может негативно сказаться на флоре, фауне регионов и здоровье их жителей.
Сернистый ангидрид, который попал в воздух после аварии на "Крымском титане", опасен для человека.
Об этом рассказал профессор кафедры неорганической химии ХНУ имени В. Н. Каразина Иван Николаевич Вьюнник, пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
По информации ученого, в небольших количествах вещество может вызывать воспаления слизистых оболочек носа, рта и затруднение дыхания, а в больших – последствия могут быть куда серьезней.
"Это вещество, безусловно, очень вредное и ядовитое. В небольших количествах оно может вызывать пересыхание носа и рта, затруднение дыхания", – говорит профессор.
По словам эксперта, наличие сернистого ангидрида в воздухе в большом количестве может определить любой человек – это вещество пахнет горелой серой. Кроме того, вещество очень хорошо взаимодействует с водой.
"Вещество хорошо взаимодействует с водой, парами. Если выброс был один, то спустя немного времени, его невозможно будет зафиксировать в воздухе, так как оно хорошо взаимодействует с водой и после такого контакта выпадает в виде кислоты, которая не очень устойчива в условиях окружающей среды", – продолжает Иван Николаевич.
Читайте также: В Крыму школьников предупреждают из-за выбросов в Армянске
Следовательно, при небольших выбросах сернистого ангидрида жителям Крыма и части Херсонской области ничего не угрожает, а вот если в атмосферу попало много химии, это может негативно сказаться на флоре, фауне регионов и здоровье их жителей.
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