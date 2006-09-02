Раздел: Происшествия
Боевики продолжают нарушать "школьное перемирие"
Потерь среди военнослужащих объединенных сил не допущено.
В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за день, 6 сентября 2018 года, зафиксировано шесть обстрелов со стороны пророссийских боевиков.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
Как отмечается, с семи часов утра и до 18 вечера на Донбассе было зафиксировано 6 обстрелов, при этом отмечается, что сегодня боевики не применяли запрещенное минскими соглашениями вооружение.
По данным штаба, сегодня боевики из пулеметов, стрелкового оружия и гранатометов обстреливали украинские позиции в районе Красногоровки, Крымского, Павлополя, Водяного, Гнутово и Лебединского.
Читайте также: Ситуация в АТО: боевики продолжают нарушать перемирие
"Ситуация в районе проведения операции остается под контролем объединенных сил", - отмечают в штабе.
В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за день, 6 сентября 2018 года, зафиксировано шесть обстрелов со стороны пророссийских боевиков.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
Как отмечается, с семи часов утра и до 18 вечера на Донбассе было зафиксировано 6 обстрелов, при этом отмечается, что сегодня боевики не применяли запрещенное минскими соглашениями вооружение.
По данным штаба, сегодня боевики из пулеметов, стрелкового оружия и гранатометов обстреливали украинские позиции в районе Красногоровки, Крымского, Павлополя, Водяного, Гнутово и Лебединского.
Читайте также: Ситуация в АТО: боевики продолжают нарушать перемирие
"Ситуация в районе проведения операции остается под контролем объединенных сил", - отмечают в штабе.
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