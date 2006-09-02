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Раздел: Происшествия  
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В Киеве огонь охватил популярный бизнес-центр

В Киеве огонь охватил популярный бизнес-центрПострадавших нет.

В четверг, 6 сентября, около 15:30 в столичном бизнес-центре "Парус" произошло возгорание.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на "Прямой".

На место происшествия сразу же прибыли несколько пожарных машин и скорая помощь.

По словам спасателей, задымление части бизнес-центра произошло из-за короткого замыкания в одном из автомобилей, припаркованных в подземном гараже.

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Перед приездом спасателей на первых этажах здания началась эвакуация людей.
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 Теги: Киев, огонь, бизнес-центр

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Сегодня, 20:14 » Автор: Едгар Букмирза
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