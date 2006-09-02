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Раздел: Происшествия  
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В Киеве Volkswagen сбил женщину

В Киеве Volkswagen сбил женщинуАвария произошла приблизительно в 20:30.

В четверг, 6 сентября, в Киеве по адресу проспект Героев Сталинграда, 60 произошло ДТП с пострадавшими. Volkswagen Bora сбил женщину на пешеходном переходе.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.

Автомобиль Volkswagen ехал в сторону улицы Северной. Женщина переходила дорогу на пешеходном переходе. По словам свидетеля, пострадавшая выходила из-за маршрутки. Водитель Bora, не заметив женщину, сбил ее. На место прибыли сотрудники патрульной полиции и медики.

На вид пострадавшей 45-50 лет, она получила незначительные травмы, но была госпитализирована в больницу. Подробности происшествия выясняются.

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Ранее мы сообщали, что 2 сентября в Киеве по адресу улица Евгения Коновальца, 33 произошло ДТП с пострадавшими. Mitsubishi Grandis сбил девушку на пешеходном переходе.
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 Теги: Киев, Volkswagen, ДТП

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Сегодня, 23:32 » Автор: Едгар Букмирза
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