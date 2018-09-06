Раздел: Происшествия
ДТП в Днепре: грузовик придавил Lexus к столбу
В аварии никто не пострадал
6 сентября около 21:30, на улице Марии Лисиченко случилось ДТП. Столкнулись грузовик и легковой автомобиль Lexus, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Инцидент произошел в районе дома №13.
По предварительной информации от патрульных , оба транспортных средства выезжали с парковки ОККО. Водитель грузовика не увидел с левой стороны легковой автомобиль, столкнулся с ним и провез его до столба. Результате Lexus оказался зажат между опорой и грузовиком.
Читайте также: В Днепре Lexus протаранил Volkswagen и Fiat
В ДТП никто не пострадал. На месте работает патрульная полиция, движение не затруднено.
6 сентября около 21:30, на улице Марии Лисиченко случилось ДТП. Столкнулись грузовик и легковой автомобиль Lexus, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Инцидент произошел в районе дома №13.
По предварительной информации от патрульных , оба транспортных средства выезжали с парковки ОККО. Водитель грузовика не увидел с левой стороны легковой автомобиль, столкнулся с ним и провез его до столба. Результате Lexus оказался зажат между опорой и грузовиком.
Читайте также: В Днепре Lexus протаранил Volkswagen и Fiat
В ДТП никто не пострадал. На месте работает патрульная полиция, движение не затруднено.
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