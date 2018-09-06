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ДТП в Днепре: грузовик придавил Lexus к столбу

ДТП в Днепре: грузовик придавил Lexus к столбуВ аварии никто не пострадал

6 сентября около 21:30, на улице Марии Лисиченко случилось ДТП. Столкнулись грузовик и легковой автомобиль Lexus, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Инцидент произошел в районе дома №13.

По предварительной информации от патрульных , оба транспортных средства выезжали с парковки ОККО. Водитель грузовика не увидел с левой стороны легковой автомобиль, столкнулся с ним и провез его до столба. Результате Lexus оказался зажат между опорой и грузовиком.

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В ДТП никто не пострадал. На месте работает патрульная полиция, движение не затруднено.
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 Теги: Днепр, ДТП

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Сегодня, 00:41 » Автор: Татьяна Ларина
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