Раздел: Происшествия
В Ивано-Франковской области взорвали ресторан
Полиция задержала подозреваемых
Полиция задержала подозреваемых в причастности к подрыву ресторана в Косово. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Ивано-Франковской, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
"Сегодня около двух часов ночи в полицию сообщили о том, что в одном из ресторанов в районном центре произошел взрыв в результате чего повреждено помещение зала", - говорится в сообщении.
Выяснилось, что неизвестные, применяя взрывчатое вещество подрывом повредили помещение ресторана. Вследствие неотложных поисков правоохранители задержали группу причастных к преступлению, в которую входили пять человек в возрасте от 23 до 60 лет. Оказалось, что двое из них - жители Косовского района, а трое - Закарпатской области.
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"На основании обоснованных доказательств в содеянном следователи задержали правонарушителей в порядке ст. 208 УПК Украины. В рамках начатого уголовного производства по признакам совершения уголовного преступления предусмотренного ч.2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины им готовят объявить подозрение и в дальнейшем суд изберет меру пресечения. Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до пятнадцати лет. Проводится следствие", - рассказали в полиции.
Полиция задержала подозреваемых в причастности к подрыву ресторана в Косово. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Ивано-Франковской, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
"Сегодня около двух часов ночи в полицию сообщили о том, что в одном из ресторанов в районном центре произошел взрыв в результате чего повреждено помещение зала", - говорится в сообщении.
Выяснилось, что неизвестные, применяя взрывчатое вещество подрывом повредили помещение ресторана. Вследствие неотложных поисков правоохранители задержали группу причастных к преступлению, в которую входили пять человек в возрасте от 23 до 60 лет. Оказалось, что двое из них - жители Косовского района, а трое - Закарпатской области.
Читайте также: В Ивано-Франковской области решили запретить спиннер
"На основании обоснованных доказательств в содеянном следователи задержали правонарушителей в порядке ст. 208 УПК Украины. В рамках начатого уголовного производства по признакам совершения уголовного преступления предусмотренного ч.2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины им готовят объявить подозрение и в дальнейшем суд изберет меру пресечения. Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до пятнадцати лет. Проводится следствие", - рассказали в полиции.
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