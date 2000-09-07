» » В Ивано-Франковской области взорвали ресторан
Раздел: Происшествия  
0

В Ивано-Франковской области взорвали ресторан

В Ивано-Франковской области взорвали ресторанПолиция задержала подозреваемых

Полиция задержала подозреваемых в причастности к подрыву ресторана в Косово. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Ивано-Франковской, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

"Сегодня около двух часов ночи в полицию сообщили о том, что в одном из ресторанов в районном центре произошел взрыв в результате чего повреждено помещение зала", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что неизвестные, применяя взрывчатое вещество подрывом повредили помещение ресторана. Вследствие неотложных поисков правоохранители задержали группу причастных к преступлению, в которую входили пять человек в возрасте от 23 до 60 лет. Оказалось, что двое из них - жители Косовского района, а трое - Закарпатской области.

Читайте также: В Ивано-Франковской области решили запретить спиннер

"На основании обоснованных доказательств в содеянном следователи задержали правонарушителей в порядке ст. 208 УПК Украины. В рамках начатого уголовного производства по признакам совершения уголовного преступления предусмотренного ч.2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины им готовят объявить подозрение и в дальнейшем суд изберет меру пресечения. Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до пятнадцати лет. Проводится следствие", - рассказали в полиции.

В Ивано-Франковской области взорвали ресторан
В Ивано-Франковской области взорвали ресторан
В Ивано-Франковской области взорвали ресторан
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Прикарпатье, ресторан

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 02:15 » Автор: Татьяна Ларина
     131
     0

Похожие новости по теме

В Ивано-Франковской области мужчина зарезал возлюбленную В Ивано-Франковской области мужчина зарезал возлюбленную

Мужчина зарезал сожительницу из-за ревности.

В Ивано-Франковской области случилось смертельное ДТП В Ивано-Франковской области случилось смертельное ДТП

В Коломойском районе водитель не справился с управлением и свалился в реку.

В Ивано-Франковской области мужчина похитил ребенка с целью выкупа В Ивано-Франковской области мужчина похитил ребенка с целью выкупа

В Коломыйском районе задержали ранее судимого похитителя школьника.

В Ивано-Франковской области задержан инспектор ГСЧС В Ивано-Франковской области задержан инспектор ГСЧС

Старший лейтенант неправомерную выгоду за непривлечение предпринимателя к административной ответственности.

В Ивано-Франковской области пропавшую девушку нашли с петлей на шее В Ивано-Франковской области пропавшую девушку нашли с петлей на шее

Тело 23-летней девушки нашли в одном из лесных массивов.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх