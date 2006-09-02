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Раздел: Происшествия  
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В Киеве ночью сгорел автомобиль

В Киеве ночью сгорел автомобиль Горел автомобиль KIA.

В четверг, 6 сентября, во дворе дома по адресу Гарматная,18 произошел пожар. Горел автомобиль KIA RIO, передает Хроника.инфо со ссылкой на Народную Правду.

Вызов на линию 101 поступил около 22:45.

По словам очевидцев, загоревшуюся RIO заметил таксист и сразу позвал прохожих на помощь. Владельцы рядом припаркованных машин успели спасти свой транспорт от места возгорания. Огонь уничтожил моторный отсек автомобиля и частично повредил салон.

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Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали возгорание. К счастью, никто не пострадал. Причину пожара установит следствие.

В Киеве ночью сгорел автомобиль
В Киеве ночью сгорел автомобиль
В Киеве ночью сгорел автомобиль
В Киеве ночью сгорел автомобиль
В Киеве ночью сгорел автомобиль
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 Теги: Киев, пожар

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Сегодня, 10:08 » Автор: Анна Мартынова
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