Раздел: Происшествия
В Киеве на «зебре» сбили женщину
Женщину госпитализировали.
Авария произошла вечером 6 сентября на проспект Героев Сталинграда, 60, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Bora ехал в сторону улицы Северной и не заметил из-за маршрутки женщину, пересекавшую проезжую часть по пешеходному переходу. Женщину сбили прямо на зебре.
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С места происшествия пострадавшая была госпитализирована.
Авария произошла вечером 6 сентября на проспект Героев Сталинграда, 60, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Bora ехал в сторону улицы Северной и не заметил из-за маршрутки женщину, пересекавшую проезжую часть по пешеходному переходу. Женщину сбили прямо на зебре.
Читайте также: В Киеве на «зебре» сбили мужчину
С места происшествия пострадавшая была госпитализирована.
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