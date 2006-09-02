» » В Киеве на «зебре» сбили женщину
Раздел: Происшествия  
0

В Киеве на «зебре» сбили женщину

В Киеве на «зебре» сбили женщинуЖенщину госпитализировали.

Авария произошла вечером 6 сентября на проспект Героев Сталинграда, 60, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Bora ехал в сторону улицы Северной и не заметил из-за маршрутки женщину, пересекавшую проезжую часть по пешеходному переходу. Женщину сбили прямо на зебре.

Читайте также: В Киеве на «зебре» сбили мужчину

С места происшествия пострадавшая была госпитализирована.

В Киеве на «зебре» сбили женщину
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, зебра

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:34 » Автор: Анна Мартынова
     1348
     0

Похожие новости по теме

В Киеве Volkswagen сбил женщину В Киеве Volkswagen сбил женщину

Авария произошла приблизительно в 20:30.

В Киеве автомобиль сбил женщину В Киеве автомобиль сбил женщину

Киевлянку сбили на «зебре».

На Донетчине женщину насмерть сбили «на зебре» На Донетчине женщину насмерть сбили «на зебре»

Жительница Донетчины скончалась на месте аварии.

В Киеве сбили двух малышей на В Киеве сбили двух малышей на "зебре"

В Киеве в ДТП серьезно пострадали дети.

ДТП в Киеве: женщину сбили прямо на «зебре» ДТП в Киеве: женщину сбили прямо на «зебре»

Авария случилась ночью, 26-го февраля, на проспекте Победы.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх