Раздел: Происшествия
В Киеве из-за не выключенного утюга сгорела квартира
Огонь охватил 15 квадратных метров.
В пятницу, 7 сентября, в Киеве по адресу улица Андреевская, 11/7 произошел пожар. Горела двухкомнатная квартира на третьем этаже жилого дома, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Вызов на линию 101 поступил около 06:10.
Изначально поступила информация о том, что горит чердак. Однако по прибытию на место было установлено, что источник запаха - квартира на третьем этаже. Из вентиляции квартиры периодически вырывался дым. Пожарным пришлось с помощью бензореза вскрывать дверь, чтобы попасть во внутрь. Из-за того, что дверь бронирована, понадобилось немного больше времени, чем обычно.
По предварительной информации, огонь охватил площадь 15 квадратных метров в одной из комнат. Уже в 07:32 пожар локализовали, а в 07:36 - ликвидировали. Вероятнее всего, причиной пожара стал не выключенный утюг.
Однако, как рассказали спасатели, повезло, что в квартире были закрыты окна и отсутствовал доступ кислорода. К счастью, обошлось без пострадавших. Людей эвакуировать не пришлось, так как они все ранее покинули свои квартиры. Также удивили соседи, которые во время работы сотрудников ГСЧС распивали вино. Так получилось, что соседи с разных этажей встретились именно на третьем и под звуки бензореза выпивали ранним утром.
Читайте также: На Харьковщине при тушении пожара упал вертолет
В пятницу, 7 сентября, в Киеве по адресу улица Андреевская, 11/7 произошел пожар. Горела двухкомнатная квартира на третьем этаже жилого дома, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Вызов на линию 101 поступил около 06:10.
Изначально поступила информация о том, что горит чердак. Однако по прибытию на место было установлено, что источник запаха - квартира на третьем этаже. Из вентиляции квартиры периодически вырывался дым. Пожарным пришлось с помощью бензореза вскрывать дверь, чтобы попасть во внутрь. Из-за того, что дверь бронирована, понадобилось немного больше времени, чем обычно.
По предварительной информации, огонь охватил площадь 15 квадратных метров в одной из комнат. Уже в 07:32 пожар локализовали, а в 07:36 - ликвидировали. Вероятнее всего, причиной пожара стал не выключенный утюг.
Однако, как рассказали спасатели, повезло, что в квартире были закрыты окна и отсутствовал доступ кислорода. К счастью, обошлось без пострадавших. Людей эвакуировать не пришлось, так как они все ранее покинули свои квартиры. Также удивили соседи, которые во время работы сотрудников ГСЧС распивали вино. Так получилось, что соседи с разных этажей встретились именно на третьем и под звуки бензореза выпивали ранним утром.
Читайте также: На Харьковщине при тушении пожара упал вертолет
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