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Раздел: Происшествия  
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В Одессе ребенок пострадал при пожаре

В Одессе ребенок пострадал при пожареГорела многоэтажка.

Вчера, 6 сентября, в 16:36 спасателям сообщили о том, что на ул. Капитана Кузнецова произошел пожар в одной из квартир 9-этажного жилого дома, передает Хроника.инфо со ссылкой на odpublic.net.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что горит домашнее имущество на балконе в квартире на 1-м этаже. Уже в 17:05 пожар на площади 5 кв. м. был ликвидирован.

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В результате происшествия пострадал мальчик 2011 г.р. Его госпитализировали с отравлением продуктами горения.
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 Теги: Одесса, пожар

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Сегодня, 13:30 » Автор: Анна Мартынова
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