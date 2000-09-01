Раздел: Происшествия
На Одесчине ДТП унесло жизни троих людей
Также есть пострадавшие.
Три человека погибло и еще двое пострадали в аварии на трассе Одесса-Черноморск вчера, около 11 часов вечера, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.
Авария с участием двух легковушек БМВ 7 серии и БМВ 3 серии произошла возле кладбища. Сообщается, что водитель последней не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где в этот момент проезжала БМВ седьмой модели.
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Машины столкнулись с такой силой, что для деблокирования использовалось гидравлическое оборудование. Людей защемило в машинах, чтобы деблокировать их, пришлось применять специнструмент. Водитель одной из машин и оба его пассажира погибли на месте, ехавшие в другом авто в тяжелом состоянии госпитализированы в реанимацию.
Три человека погибло и еще двое пострадали в аварии на трассе Одесса-Черноморск вчера, около 11 часов вечера, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.
Авария с участием двух легковушек БМВ 7 серии и БМВ 3 серии произошла возле кладбища. Сообщается, что водитель последней не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где в этот момент проезжала БМВ седьмой модели.
Читайте также: На трассе Киев-Чоп женщина погибла под колесами микроавтобуса
Машины столкнулись с такой силой, что для деблокирования использовалось гидравлическое оборудование. Людей защемило в машинах, чтобы деблокировать их, пришлось применять специнструмент. Водитель одной из машин и оба его пассажира погибли на месте, ехавшие в другом авто в тяжелом состоянии госпитализированы в реанимацию.
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