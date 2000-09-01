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Раздел: Происшествия  
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На Одесчине ДТП унесло жизни троих людей

На Одесчине ДТП унесло жизни троих людейТакже есть пострадавшие.

Три человека погибло и еще двое пострадали в аварии на трассе Одесса-Черноморск вчера, около 11 часов вечера, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.

Авария с участием двух легковушек БМВ 7 серии и БМВ 3 серии произошла возле кладбища. Сообщается, что водитель последней не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где в этот момент проезжала БМВ седьмой модели.

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Машины столкнулись с такой силой, что для деблокирования использовалось гидравлическое оборудование. Людей защемило в машинах, чтобы деблокировать их, пришлось применять специнструмент. Водитель одной из машин и оба его пассажира погибли на месте, ехавшие в другом авто в тяжелом состоянии госпитализированы в реанимацию.
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 Теги: Одесчина, ДТП

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Сегодня, 14:48 » Автор: Анна Мартынова
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