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Раздел: Происшествия  
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В Киеве обнаружили тайник с оружием из АТО

В Киеве обнаружили тайник с оружием из АТОИх привез бывший боец АТО.

Сотрудники СБУ в Киеве обнаружили тайник с арсеналом оружия, который находился на открытой территории неработающего предприятия, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Правоохранители изъяли четыре гранатомета РПГ-26, два килограмма пластида, три пороховых заряда к выстрелам ПГ-7 и почти двести патронов к автомату Калашникова калибра 5,45 мм", - говорится в сообщении.

По информации СБУ, оружие и боеприпасы привез один из жителей Киева во время пребывания в районе проведения антитеррористической операции.

Открыто уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

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Подозреваемому грозит лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Правоохранители продолжают расследование.
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 Теги: Киев, оружие

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Сегодня, 17:57 » Автор: Анна Мартынова
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