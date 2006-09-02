В Киеве обнаружили тайник с оружием из АТО

Их привез бывший боец АТО.



Сотрудники СБУ в Киеве обнаружили тайник с арсеналом оружия, который находился на открытой территории неработающего предприятия, передает



"Правоохранители изъяли четыре гранатомета РПГ-26, два килограмма пластида, три пороховых заряда к выстрелам ПГ-7 и почти двести патронов к автомату Калашникова калибра 5,45 мм", - говорится в сообщении.



По информации СБУ, оружие и боеприпасы привез один из жителей Киева во время пребывания в районе проведения антитеррористической операции.



Открыто уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.



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Подозреваемому грозит лишением свободы на срок от трех до семи лет.



Правоохранители продолжают расследование. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Сотрудники СБУ в Киеве обнаружили тайник с арсеналом оружия, который находился на открытой территории неработающего предприятия, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент "Правоохранители изъяли четыре гранатомета РПГ-26, два килограмма пластида, три пороховых заряда к выстрелам ПГ-7 и почти двести патронов к автомату Калашникова калибра 5,45 мм", - говорится в сообщении.По информации СБУ, оружие и боеприпасы привез один из жителей Киева во время пребывания в районе проведения антитеррористической операции.Открыто уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.Подозреваемому грозит лишением свободы на срок от трех до семи лет.Правоохранители продолжают расследование.



