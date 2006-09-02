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Раздел: Происшествия  
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Под Киевом автомобиль снес киоск на остановке

Под Киевом автомобиль снес киоск на остановкеГрузовик, по предварительным данным, прижал легковой автомобиль к обочине.

На Петропавловской Борщаговке в пятницу, 7 сентября, автомобиль Hyundai въехал на остановку общественного транспорта и врезался в торговый киоск. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Авария случилась на остановке Электронмаш.

По предварительной информации, грузовик прижал легковой автомобиль к обочине, в результате водитель влетел в остановку.

Отмечается, что в автомобиле находился ребенок.

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Пострадавших нет.

Под Киевом автомобиль снес киоск на остановке
Под Киевом автомобиль снес киоск на остановке
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 20:45 » Автор: Татьяна Ларина
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