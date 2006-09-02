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Раздел: Происшествия  
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В Киеве в жилом доме взорвалась микроволновка

В Киеве в жилом доме взорвалась микроволновкаВ результате пожара пострадала женщина, жительница квартиры

В пятницу, 7 сентября, в Киеве по адресу Волго-Донский переулок, 5 загорелось общежитие. Пострадала женщина, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Вызов на линию спасательных служб поступил около 21:00.

Возгорание произошло на 4 этаже. Предварительно, из-за того, что закоротило микроволновку и она взорвалась. В квартире находилась женщина, ей около 40 лет. Ее муж ушел на работу. Соседи рассказывают, что услышали взрыв, после чего начали чувствоваться запах гари. Они сразу же вызвали пожарных.

Спасатели ГСЧС оперативно приехали на место случившегося. Жильцы дома, испугавшись, выбежали на улицу. Некоторые помогали тушить огонь пожарным. В результате происшествия пострадала женщина, жительница квартиры. Ее госпитализировали с многочисленными ожогами работники скорой помощи. Других пострадавших нет. Комната выгорела практически дотла.

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На месте работали две единицы пожарно-спасательной техники, патрульная полиция и «скорая». Точную причину возгорания выяснят сотрудники ГСЧС и полиции.

В Киеве в жилом доме взорвалась микроволновка
В Киеве в жилом доме взорвалась микроволновка
В Киеве в жилом доме взорвалась микроволновка
В Киеве в жилом доме взорвалась микроволновка

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 Теги: Киев, микроволновая печь

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Сегодня, 22:51 » Автор: Татьяна Ларина
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