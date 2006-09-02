Раздел: Происшествия
В Киеве в жилом доме взорвалась микроволновка
В результате пожара пострадала женщина, жительница квартиры
В пятницу, 7 сентября, в Киеве по адресу Волго-Донский переулок, 5 загорелось общежитие. Пострадала женщина, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Вызов на линию спасательных служб поступил около 21:00.
Возгорание произошло на 4 этаже. Предварительно, из-за того, что закоротило микроволновку и она взорвалась. В квартире находилась женщина, ей около 40 лет. Ее муж ушел на работу. Соседи рассказывают, что услышали взрыв, после чего начали чувствоваться запах гари. Они сразу же вызвали пожарных.
Спасатели ГСЧС оперативно приехали на место случившегося. Жильцы дома, испугавшись, выбежали на улицу. Некоторые помогали тушить огонь пожарным. В результате происшествия пострадала женщина, жительница квартиры. Ее госпитализировали с многочисленными ожогами работники скорой помощи. Других пострадавших нет. Комната выгорела практически дотла.
Читайте также: В Луганске взорвалась граната в жилом доме
На месте работали две единицы пожарно-спасательной техники, патрульная полиция и «скорая». Точную причину возгорания выяснят сотрудники ГСЧС и полиции.
В пятницу, 7 сентября, в Киеве по адресу Волго-Донский переулок, 5 загорелось общежитие. Пострадала женщина, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Вызов на линию спасательных служб поступил около 21:00.
Возгорание произошло на 4 этаже. Предварительно, из-за того, что закоротило микроволновку и она взорвалась. В квартире находилась женщина, ей около 40 лет. Ее муж ушел на работу. Соседи рассказывают, что услышали взрыв, после чего начали чувствоваться запах гари. Они сразу же вызвали пожарных.
Спасатели ГСЧС оперативно приехали на место случившегося. Жильцы дома, испугавшись, выбежали на улицу. Некоторые помогали тушить огонь пожарным. В результате происшествия пострадала женщина, жительница квартиры. Ее госпитализировали с многочисленными ожогами работники скорой помощи. Других пострадавших нет. Комната выгорела практически дотла.
Читайте также: В Луганске взорвалась граната в жилом доме
На месте работали две единицы пожарно-спасательной техники, патрульная полиция и «скорая». Точную причину возгорания выяснят сотрудники ГСЧС и полиции.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
14
0
Также советуем посмотреть
- Уморительные фотки детей, не готовых к 1 сентября
- Из Херсонской области эвакуируют детей
- Потешные питомцы, которые на самом деле настоящие хулиганы
- В РПЦ прокомментировали назначение Вселенским патриархатом своих представителей
- Смешные фотки людей, не желающих скучать на работе
- Новый флешмоб: люди с прикольными никами раскрывают их значение
- В Крыму ожидают повторный выброс токсичных веществ
- Вселенский патриархат назначил в Киев экзархов
- Нелепые ситуации, которые могут произойти лишь на дорогах
- Отличная игрушка: львица «подарила» детенышам камеру, отобранную у фотографа
- По факту экологического кризиса в Крыму открыто уголовное дело
- И такое бывает: курица подружилась со змеей
- Перемовини з МВФ – надзвичайно філігранний процес
- Британка вернула крупную сумму денег, найденную в купленных кроссовках
- Луценко не є ворогом журналістів
- Питбуль стал звездой Youtube, станцевав брейк
- 10 простых советов России
- Работы мечты: в Мексике ищут человека, готового отдыхать за чужой счет
- Нарушений на Донбассе стало меньше на 60%, – ОБСЕ
- В Одессе журналистку избили металлической трубой
- Как Кремль манипулирует своими сателлитами
- Жителей Мельбурна озадачили «кровавые НЛО»
- 37 украинских пограничников пострадали от химических выбросов в Крыму
- Что сказала Тереза Мэй по делу Скрипалей
- Пушилин назначен новым главарем «ДНР»
- В личном составе боевиков «ДНР» выросло количество небоевых потерь
- Мальвина готова: Захарова развеселила неудачным нарядом
- В Донецке делят «наследство» Захарченко
- Путин хочет, чтобы перед ним падали ниц
- СЦКК заявила о беспрецедентном количестве тяжелой техники боевиков
Оставьте свой комментарий