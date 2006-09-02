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Нападение на геев в Киеве: новые подробности

Нападение на геев в Киеве: новые подробностиНападавшим грозит до 7 лет тюрьмы.

Группе подростков, которые 6 сентября в центре Киева избили и ранили ножом мужчину нетрадиционной ориентации грозит до 7 лет тюрьмы.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на собственные источники, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

По словам свидетелей происшествия, 17-летние подростки в нетрезвом состоянии, начали приставать к мужчине из-за его внешнего вида, оскорбляя его и обзывая.

Мужчина не отрицал своей сексуальной ориентации, и из-за этого впоследствии был избит и трижды ранен ножом.

“Они начали выкрикивать гомофобные ругательства.” Петухи “,” Смерть! “И т.д.”, – вспоминает Евгений Огурцов.

По словам медиков, операцию мужчине делали под местным наркозом – общий мог не перенести.

“Было внутреннее кровотечение и ранения легких. Это проникающие ранения, которые без оказания медицинской помощи представляют собой угрозу для жизни больного”, – говорит и.о. заведующего отделения политравмы Киевской городской клинической больницы №17 Юрий Недиля.

Как сообщила подруга потерпевшего, нападающими были несовершеннолетние ребята.

“Эти ребята – им всего лишь по 17 лет. Они были в нетрезвом состоянии. Они – противники гомосексуалов”, – говорит свидетель нападения Юлия Ветрова.

В то же время, пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик сообщила, что пятеро нападавших сейчас задержаны.

“Пятеро из них отправили в отделение полиции. При этом они дерзко себя вели. Употребляли нецензурную лексику в отношении правоохранителей. Следователи проквалификувалы событие по двум статьям: хулиганство и нарушение равноправия граждан”, – отметила Блищик.

Впоследствии, как сообщает издание, задержали еще двух нападающих. Им уже объявили о подозрении.

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Известно, что эти двое 17-летних ребят уже попадали в поле зрения полиции. Их ждет до семи лет тюрьмы.
Нападение на геев в Киеве: новые подробности

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 Теги: Киев, геи, нападение

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Сегодня, 09:13 » Автор: Алена Шимко
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