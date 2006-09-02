В Харькове маршрутка столкнулась с легковушкой, есть пострадавшие

Автомобиль ВАЗ-2107 врезался в городской автобус.



В результате ДТП с участием маршрутного автобуса в Харькове пострадали водитель и пассажир легковушки, передает



Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.



По данным полиции, 7 сентября около 22:00 патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке проспекта Героев Сталинграда и улицы Ньютона. Там столкнулись автобус, двигавшийся по 304 маршруту, и автомобиль ВАЗ-2107.



С места аварии госпитализировали водителя и пассажира легкового автомобиля.



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Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В результате ДТП с участием маршрутного автобуса в Харькове пострадали водитель и пассажир легковушки, передает Хроника.инфо со ссылкой на ДЕПО Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.По данным полиции, 7 сентября около 22:00 патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке проспекта Героев Сталинграда и улицы Ньютона. Там столкнулись автобус, двигавшийся по 304 маршруту, и автомобиль ВАЗ-2107.С места аварии госпитализировали водителя и пассажира легкового автомобиля.Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.



