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Раздел: Происшествия  
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В Харькове маршрутка столкнулась с легковушкой, есть пострадавшие

В Харькове маршрутка столкнулась с легковушкой, есть пострадавшиеАвтомобиль ВАЗ-2107 врезался в городской автобус.

В результате ДТП с участием маршрутного автобуса в Харькове пострадали водитель и пассажир легковушки, передает Хроника.инфо со ссылкой на ДЕПО.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

По данным полиции, 7 сентября около 22:00 патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке проспекта Героев Сталинграда и улицы Ньютона. Там столкнулись автобус, двигавшийся по 304 маршруту, и автомобиль ВАЗ-2107.

С места аварии госпитализировали водителя и пассажира легкового автомобиля.

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Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.
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 Теги: Харьков, ДТП, маршрутка, пострадавшие

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Сегодня, 10:40 » Автор: Алена Шимко
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