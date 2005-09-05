В Днепре неизвестные взорвали машину

Похожие новости по теме

К счастью, в пожаре никто не пострадал.

На улице Елены Пчилки, 37 произошло разбойное нападение. Двое вооруженных мужчин ворвались во двор частного дома.

В Днепре в одном из гаражей произошёл взрыв автомобиля, а после чего начался пожар.