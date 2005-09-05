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Раздел: Происшествия  
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В Днепре неизвестные взорвали машину

В Днепре неизвестные взорвали машинуНа крыле автомобиля и заборе частного дома появились странные отверстия.

Рано утром, 8 сентября, в Днепре в жилмассиве Игрень, на улице Отдыха, взорвали автомобиль, передает Хроника.инфо со ссылкой на Криминальная Украина.

По словам владельца автомобиля, который работает охранником в одном из домов, он услышал хлопок и увидел густой дым около машины. Открытого огня не было, но оказались выбиты стекла. Кроме того, на крыле автомобиля и заборе частного дома появились странные отверстия, как от поражающих элементов.

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Причины происшествия устанавливают правоохранители.
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 Теги: Днепр, машина, взрыв

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Сегодня, 12:10 » Автор: Алена Шимко
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