Раздел: Происшествия
В киевском Гидропарке ночью утонул пьяный студент
Юноша вместе с друзьями ночью нырял с Венецианского моста.
Спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Киеве в субботу, 8 сентября, достали тело парня из Днепра в районе станции метро "Гідропарк" . Об этом сообщила пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
По словам Водолаги, происшествие случилось ночью, однако сейчас тело парня уже достали из воды. В ГСЧС также не прокомментировали вопрос о том, находился ли погибший на момент ныряния в состоянии алкогольного опьянения.
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"Водолазы уже достали тело молодого человека и передали его судмедэкспертам. По словам свидетелей, юноша вместе с друзьями ночью нырял с Венецианского моста. Они также утверждают, что пытались самостоятельно отыскать его. Был ли он в состоянии алкогольного опьянения - устанавливает судмедэкспертиза", - сообщила пресс-секретарь ГСЧС.
Спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Киеве в субботу, 8 сентября, достали тело парня из Днепра в районе станции метро "Гідропарк" . Об этом сообщила пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
По словам Водолаги, происшествие случилось ночью, однако сейчас тело парня уже достали из воды. В ГСЧС также не прокомментировали вопрос о том, находился ли погибший на момент ныряния в состоянии алкогольного опьянения.
Читайте также: В киевском Гидропарке утонул мужчина
"Водолазы уже достали тело молодого человека и передали его судмедэкспертам. По словам свидетелей, юноша вместе с друзьями ночью нырял с Венецианского моста. Они также утверждают, что пытались самостоятельно отыскать его. Был ли он в состоянии алкогольного опьянения - устанавливает судмедэкспертиза", - сообщила пресс-секретарь ГСЧС.
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