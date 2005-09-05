В Киеве поймали 19-летнего осужденного за убийство, сбежавшего из СИЗО

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Заключенногого задержали в тот же день, когда он покинул колонию

Вчера, 25 ноября, около одиннадцати часов утра из следственного изолятора города Симферополь сбежал заключенный. В крымской государственной пенитенциарной службе во время осмотра камер не был найден Николай Горюнов 1987 года рождения. Сотрудники правоохранительных органов начали обыскивать помещения учреждения, однако никого не