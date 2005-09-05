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Раздел: Происшествия  
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В Киеве поймали 19-летнего осужденного за убийство, сбежавшего из СИЗО

В Киеве поймали 19-летнего осужденного за убийство, сбежавшего из СИЗООсужденный сбежал из СИЗО еще 6 сентября.

В Киеве нашли 19-летнего осужденного, который сбежал из Лукьяновского следственного изолятора в Киеве. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший руководитель пенитенциарной службы Сергей Старенький, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

По его словам, беглеца нашли среди строительного мусора в подвале изолятора.

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"40 минут назад в подвале СИЗО найдено осужденного Пушкина! Прятался среди строительного мусора более двух суток", - написал он.
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 Теги: Киев, Лукьяновское СИЗО, убийца, арест, сбежавший

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Сегодня, 14:09 » Автор: Алена Шимко
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