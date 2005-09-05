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Раздел: Происшествия  
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В Киеве сотрудницы McDonald's обворовали супермаркет

В Киеве сотрудницы McDonald's обворовали супермаркетПохищенное злоумышленницы спрятали в рюкзаки и скрылись.

Дарницкий районный суд признал виновным двух работниц заведения быстрого питания Макдональдс в краже из супермаркета. Об этом говорится в приговоре, размещенном в Едином реестре судебных решений, передает Хроника.инфо со ссылкой на Status Quo.

Из материалов дела известно, что 6 июня 2018 года женщины зашли в супермаркет, расположенный на просп. Григоренко, 26, откуда вынесли товаров на общую сумму 928,07 грн. Похищенное злоумышленницы спрятали в рюкзаки и скрылись.

В тот же день женщины наведались в супермаркет на просп. Григоренко, 23, откуда попытались выкрасть товаров на общую сумму 1062,71 грн. Рассовав украденное по рюкзакам, похитительницы попытались пройти мимо касс, не расплатившись, но были задержаны охраной.

Свои действия злоумышленницы пояснили тем, что у них не было денег на покупку товаров.

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Суд приговорил подсудимых к лишению свободы сроком на 1 год и 2 месяца, однако освободил от наказания, присудив 1 год испытательного срока.
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 Теги: McDonald's, Киев, суперпаркет, кража

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Сегодня, 15:08 » Автор: Алена Шимко
     2026
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