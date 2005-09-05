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Раздел: Происшествия  
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В опору Крымского моста врезался плавучий кран

В опору Крымского моста врезался плавучий кранСтрела крана повредила мачту освещения и погнула несколько метров барьерного ограждения моста.

Сильный ветер сорвал плавучий кран с якоря, после чего он врезался в опору Крымского моста. Об этом сообщает информационный центр Крымский мост, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что стрела крана повредила одну мачту освещения и погнула несколько метров барьерного ограждения моста.

"На месте находятся специалисты Эксплуатационной службы Крымского моста, которые проводят диагностику конструктивов мостового сооружения. Каких-либо других видимых повреждений на данный момент не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что примерно в 8.30 буксир подцепил плавкран и оттащил его от мостовых сооружений на безопасное расстояние.

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В заявлении инфоцентра подчеркивается, что в данный момент автомобили движутся по Крымскому мосту в штатном режиме.
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 Теги: Крым, Керченский мост, опора, кран

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Сегодня, 15:34 » Автор: Алена Шимко
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