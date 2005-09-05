Раздел: Происшествия
В опору Крымского моста врезался плавучий кран
Стрела крана повредила мачту освещения и погнула несколько метров барьерного ограждения моста.
Сильный ветер сорвал плавучий кран с якоря, после чего он врезался в опору Крымского моста. Об этом сообщает информационный центр Крымский мост, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что стрела крана повредила одну мачту освещения и погнула несколько метров барьерного ограждения моста.
"На месте находятся специалисты Эксплуатационной службы Крымского моста, которые проводят диагностику конструктивов мостового сооружения. Каких-либо других видимых повреждений на данный момент не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что примерно в 8.30 буксир подцепил плавкран и оттащил его от мостовых сооружений на безопасное расстояние.
Читайте также: В Киеве Ford протаранил опору моста
В заявлении инфоцентра подчеркивается, что в данный момент автомобили движутся по Крымскому мосту в штатном режиме.
Сильный ветер сорвал плавучий кран с якоря, после чего он врезался в опору Крымского моста. Об этом сообщает информационный центр Крымский мост, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что стрела крана повредила одну мачту освещения и погнула несколько метров барьерного ограждения моста.
"На месте находятся специалисты Эксплуатационной службы Крымского моста, которые проводят диагностику конструктивов мостового сооружения. Каких-либо других видимых повреждений на данный момент не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что примерно в 8.30 буксир подцепил плавкран и оттащил его от мостовых сооружений на безопасное расстояние.
Читайте также: В Киеве Ford протаранил опору моста
В заявлении инфоцентра подчеркивается, что в данный момент автомобили движутся по Крымскому мосту в штатном режиме.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
112
0
Также советуем посмотреть
- Девушка забавно потроллила идеальные снимки в Instagram
- "Убойные" шедевры дизайнерской мысли, с которых невозможно не смеяться
- "Застукали на горяченьком": забавные фото животных
- Уморительная подборка смешных фото
- Смех до слез: подборка забавных объявлений
- Смешные СМСки, которые развеселят любого
- Веселые анекдоты зарядят позитивом на весь день
- Ситуация в ООС: один погибший, двое раненых
- Веселые комиксы от художника, знающего толк в сарказме
- Из-за химических выбросов в Крыму пятерых пограничников госпитализировали
- Уморительные фотки детей, не готовых к 1 сентября
- Из Херсонской области эвакуируют детей
- Потешные питомцы, которые на самом деле настоящие хулиганы
- В РПЦ прокомментировали назначение Вселенским патриархатом своих представителей
- Смешные фотки людей, не желающих скучать на работе
- Новый флешмоб: люди с прикольными никами раскрывают их значение
- В Крыму ожидают повторный выброс токсичных веществ
- Вселенский патриархат назначил в Киев экзархов
- Нелепые ситуации, которые могут произойти лишь на дорогах
- Отличная игрушка: львица «подарила» детенышам камеру, отобранную у фотографа
- По факту экологического кризиса в Крыму открыто уголовное дело
- И такое бывает: курица подружилась со змеей
- Перемовини з МВФ – надзвичайно філігранний процес
- Британка вернула крупную сумму денег, найденную в купленных кроссовках
- Луценко не є ворогом журналістів
- Питбуль стал звездой Youtube, станцевав брейк
- 10 простых советов России
- Работы мечты: в Мексике ищут человека, готового отдыхать за чужой счет
- Нарушений на Донбассе стало меньше на 60%, – ОБСЕ
- В Одессе журналистку избили металлической трубой
Оставьте свой комментарий