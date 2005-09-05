В Киеве произошло тройное ДТП с участием автобуса из Молдовы

В результате ДТП пострадали две молодые женщины.



В Киеве на Надднепрянском шоссе произошла тройная ДТП с участием автомобилей Джили и Фольксваген и автобуса из Молдовы, передает



Автомобили Джили и Фольксваген во время движения притерлись друг к другу и начали притормаживать на третьей и четвертой полосах.



Не успели они до конца приостановиться, как молдавский автобус Мерседес, ехавший позади Джили, не успев затормозить, вывернул на четвертую полосу и протаранил Фольксваген.



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От удара Фольксваген отбросило более чем на 100 метров. В результате ДТП пострадали две молодые женщины с Фольксвагена, которых с ушибами и подозрением травмы мозга забрали в больницу. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Киеве на Надднепрянском шоссе произошла тройная ДТП с участием автомобилей Джили и Фольксваген и автобуса из Молдовы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор Автомобили Джили и Фольксваген во время движения притерлись друг к другу и начали притормаживать на третьей и четвертой полосах.Не успели они до конца приостановиться, как молдавский автобус Мерседес, ехавший позади Джили, не успев затормозить, вывернул на четвертую полосу и протаранил Фольксваген.От удара Фольксваген отбросило более чем на 100 метров. В результате ДТП пострадали две молодые женщины с Фольксвагена, которых с ушибами и подозрением травмы мозга забрали в больницу.



