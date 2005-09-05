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Раздел: Происшествия  
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В Киеве произошло тройное ДТП с участием автобуса из Молдовы

В Киеве произошло тройное ДТП с участием автобуса из МолдовыВ результате ДТП пострадали две молодые женщины.

В Киеве на Надднепрянском шоссе произошла тройная ДТП с участием автомобилей Джили и Фольксваген и автобуса из Молдовы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Автомобили Джили и Фольксваген во время движения притерлись друг к другу и начали притормаживать на третьей и четвертой полосах.

Не успели они до конца приостановиться, как молдавский автобус Мерседес, ехавший позади Джили, не успев затормозить, вывернул на четвертую полосу и протаранил Фольксваген.

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От удара Фольксваген отбросило более чем на 100 метров. В результате ДТП пострадали две молодые женщины с Фольксвагена, которых с ушибами и подозрением травмы мозга забрали в больницу.
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 Теги: Киев, ДТП, автобус

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Сегодня, 16:54 » Автор: Алена Шимко
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