В Днепре в результате ДТП перевернулась легковушка, есть пострадавшие

Пострадали люди, находящиеся в обоих автомобилях.



8 сентября, около 15:00, на перекрестке Калиновой и Янтарной случилось ДТП. Столкнулись Lada и Daewoo, передает



По словам водителя Daewoo, он ехал на Янтарной вниз на зеленый сигнал светофора: «Возможно, он выехал на встречную и решил повернуть на Калиновую. Так мы и столкнулись». Водителя Lada с возможным сотрясением госпитализировали в городскую клиническую больницу №6.



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Чуть позже скорая понадобилась и девушке, которая сидела в Daewoo на пассажирском сидении. Она пожаловалась на боль в шее. Движение на участке дороги затруднено. Ожидается приезд следователя. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter 8 сентября, около 15:00, на перекрестке Калиновой и Янтарной случилось ДТП. Столкнулись Lada и Daewoo, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор По словам водителя Daewoo, он ехал на Янтарной вниз на зеленый сигнал светофора: «Возможно, он выехал на встречную и решил повернуть на Калиновую. Так мы и столкнулись». Водителя Lada с возможным сотрясением госпитализировали в городскую клиническую больницу №6.Чуть позже скорая понадобилась и девушке, которая сидела в Daewoo на пассажирском сидении. Она пожаловалась на боль в шее. Движение на участке дороги затруднено. Ожидается приезд следователя.



