Раздел: Происшествия
В Днепре в результате ДТП перевернулась легковушка, есть пострадавшие
Пострадали люди, находящиеся в обоих автомобилях.
8 сентября, около 15:00, на перекрестке Калиновой и Янтарной случилось ДТП. Столкнулись Lada и Daewoo, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
По словам водителя Daewoo, он ехал на Янтарной вниз на зеленый сигнал светофора: «Возможно, он выехал на встречную и решил повернуть на Калиновую. Так мы и столкнулись». Водителя Lada с возможным сотрясением госпитализировали в городскую клиническую больницу №6.
Читайте также: Авария под Киевом: перевернулась маршрутка, есть пострадавшие
Чуть позже скорая понадобилась и девушке, которая сидела в Daewoo на пассажирском сидении. Она пожаловалась на боль в шее. Движение на участке дороги затруднено. Ожидается приезд следователя.
8 сентября, около 15:00, на перекрестке Калиновой и Янтарной случилось ДТП. Столкнулись Lada и Daewoo, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
По словам водителя Daewoo, он ехал на Янтарной вниз на зеленый сигнал светофора: «Возможно, он выехал на встречную и решил повернуть на Калиновую. Так мы и столкнулись». Водителя Lada с возможным сотрясением госпитализировали в городскую клиническую больницу №6.
Читайте также: Авария под Киевом: перевернулась маршрутка, есть пострадавшие
Чуть позже скорая понадобилась и девушке, которая сидела в Daewoo на пассажирском сидении. Она пожаловалась на боль в шее. Движение на участке дороги затруднено. Ожидается приезд следователя.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
259
0
Также советуем посмотреть
- Фиаско России в космосе высмеяли в Сети
- Брюки с подвохом: в Сети высмеяли внешний вид Путина
- Перепутал: Гройсман поздравил город Днепр, опубликовав снимок Киева
- Забавная подборка снимков от любителей селфи
- Девушка забавно потроллила идеальные снимки в Instagram
- "Убойные" шедевры дизайнерской мысли, с которых невозможно не смеяться
- "Застукали на горяченьком": забавные фото животных
- Уморительная подборка смешных фото
- Смех до слез: подборка забавных объявлений
- Смешные СМСки, которые развеселят любого
- Веселые анекдоты зарядят позитивом на весь день
- Ситуация в ООС: один погибший, двое раненых
- Веселые комиксы от художника, знающего толк в сарказме
- Из-за химических выбросов в Крыму пятерых пограничников госпитализировали
- Уморительные фотки детей, не готовых к 1 сентября
- Из Херсонской области эвакуируют детей
- Потешные питомцы, которые на самом деле настоящие хулиганы
- В РПЦ прокомментировали назначение Вселенским патриархатом своих представителей
- Смешные фотки людей, не желающих скучать на работе
- Новый флешмоб: люди с прикольными никами раскрывают их значение
- В Крыму ожидают повторный выброс токсичных веществ
- Вселенский патриархат назначил в Киев экзархов
- Нелепые ситуации, которые могут произойти лишь на дорогах
- Отличная игрушка: львица «подарила» детенышам камеру, отобранную у фотографа
- По факту экологического кризиса в Крыму открыто уголовное дело
- И такое бывает: курица подружилась со змеей
- Перемовини з МВФ – надзвичайно філігранний процес
- Британка вернула крупную сумму денег, найденную в купленных кроссовках
- Луценко не є ворогом журналістів
- Питбуль стал звездой Youtube, станцевав брейк
Оставьте свой комментарий