» » В Днепре в результате ДТП перевернулась легковушка, есть пострадавшие
Раздел: Происшествия  
0

В Днепре в результате ДТП перевернулась легковушка, есть пострадавшие

В Днепре в результате ДТП перевернулась легковушка, есть пострадавшиеПострадали люди, находящиеся в обоих автомобилях.

8 сентября, около 15:00, на перекрестке Калиновой и Янтарной случилось ДТП. Столкнулись Lada и Daewoo, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

По словам водителя Daewoo, он ехал на Янтарной вниз на зеленый сигнал светофора: «Возможно, он выехал на встречную и решил повернуть на Калиновую. Так мы и столкнулись». Водителя Lada с возможным сотрясением госпитализировали в городскую клиническую больницу №6.

Читайте также: Авария под Киевом: перевернулась маршрутка, есть пострадавшие

Чуть позже скорая понадобилась и девушке, которая сидела в Daewoo на пассажирском сидении. Она пожаловалась на боль в шее. Движение на участке дороги затруднено. Ожидается приезд следователя.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Днепр, ДТП

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:55 » Автор: Алена Шимко
     259
     0

Похожие новости по теме

ДТП в Киеве: столкнулись два Daewoo ДТП в Киеве: столкнулись два Daewoo

В Киеве на площади Победы Lanos устроил ДТП и вылетел с дороги

В Киеве столкнулись легковушка и микроавтобус: есть пострадавшие В Киеве столкнулись легковушка и микроавтобус: есть пострадавшие

место уже прибыли полицейские и «скорая помощь».

В Харькове на перекрестке столкнулись Chrysler и Daewoo В Харькове на перекрестке столкнулись Chrysler и Daewoo

Двух человек доставили в больницу.

Жесткое ДТП в Днепре: Lada протаранила Renault и вылетела на тротуар Жесткое ДТП в Днепре: Lada протаранила Renault и вылетела на тротуар

На месте работает следственно-оперативная группа, детали инцидента выясняются.

Авария под Киевом: перевернулась маршрутка, есть пострадавшие Авария под Киевом: перевернулась маршрутка, есть пострадавшие

ДТП случилось на Одесской трассе.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх