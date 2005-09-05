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Раздел: Происшествия  
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В результате обстрела на Донбассе ранен украинский военный

В результате обстрела на Донбассе ранен украинский военныйСитуация на линии соприкосновения остается под контролем Объединенных сил.

С начала текущих суток боевики трижды обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, в результате чего получил ранения один украинский боец. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр Операции объединенных сил, пишет Хроника.инфо со ссылкой на unn.com.ua.

"С начала текущих суток противник трижды обстрелял позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Лебединское и Гнутово из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в целом ситуация на линии соприкосновения остается под контролем Объединенных сил. Несмотря на достигнутые договоренности, враг продолжает огневые провокации вдоль всей линии разграничения, в том числе и с применением тяжелого вооружения. Наибольшее напряжение сохраняется на луганском и мариупольском направлениях.

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Напомним, за прошедшие сутки в зоне ООС боевики 32 раза открывали огонь по позициям наших войск. При ведении боевых действий за прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения.
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 Теги: Донбасс, ранение, ВСУ

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Сегодня, 18:38 » Автор: Едгар Букмирза
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