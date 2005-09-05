Раздел: Происшествия
В Харькове полиция задержала группу нелегалов
Правоохранители составили административные протоколы.
Правоохранители в Харькове задержали 30 граждан Вьетнама, которые нелегально проживали в Украине.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Харьковской области, пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.
"Полицейские совместно с пограничниками обнаружили граждан Социалистической Республики Вьетнам, из них 17 женщин и 13 мужчин в возрасте от 18 до 48 лет. Нарушители незаконным путем попали на территорию Украины и проживали в Харькове", - говорится в сообщении.
Правоохранители составили административные протоколы по статье 203 "Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины" Кодекса Украины об административных правонарушениях.
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Так как иностранцы нарушили правила пребывания в Украине, их ожидает депортация. В данный момент полиция решает этот вопрос.
Правоохранители в Харькове задержали 30 граждан Вьетнама, которые нелегально проживали в Украине.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Харьковской области, пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.
"Полицейские совместно с пограничниками обнаружили граждан Социалистической Республики Вьетнам, из них 17 женщин и 13 мужчин в возрасте от 18 до 48 лет. Нарушители незаконным путем попали на территорию Украины и проживали в Харькове", - говорится в сообщении.
Правоохранители составили административные протоколы по статье 203 "Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины" Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Читайте также: Полиция Киевской области задержала опасную группу рэкетиров
Так как иностранцы нарушили правила пребывания в Украине, их ожидает депортация. В данный момент полиция решает этот вопрос.
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