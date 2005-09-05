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Раздел: Происшествия  
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В Харькове полиция задержала группу нелегалов

В Харькове полиция задержала группу нелегаловПравоохранители составили административные протоколы.

Правоохранители в Харькове задержали 30 граждан Вьетнама, которые нелегально проживали в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Харьковской области, пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.

"Полицейские совместно с пограничниками обнаружили граждан Социалистической Республики Вьетнам, из них 17 женщин и 13 мужчин в возрасте от 18 до 48 лет. Нарушители незаконным путем попали на территорию Украины и проживали в Харькове", - говорится в сообщении.

Правоохранители составили административные протоколы по статье 203 "Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины" Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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Так как иностранцы нарушили правила пребывания в Украине, их ожидает депортация. В данный момент полиция решает этот вопрос.
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 Теги: Харьков, Нелегалы, полиция

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Сегодня, 19:54 » Автор: Едгар Букмирза
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