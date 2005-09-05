Раздел: Происшествия
В Киеве нашли схрон с оружием
За совершение данного преступления грозит до семи лет лишения свободы.
В Подольском районе Киева на территории агрокомбината правоохранители нашли схрон с оружием. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.
"С места происшествия изъяли четыре гранатомета, три пороховых заряда, два килограмма взрывчатки и более 200 патронов к автомату Калашникова. По оперативной информации, изъятые предметы принадлежит бойцу добровольческого батальона, который в период с 2014 до 2016 года привез их в Киев", - рассказала временно исполняющий обязанности начальника Подольского управления полиции Наталья Зиненко.
Изъяты предметы следователи направили на проведение экспертизы, после получения заключения которой лицо, которое причастно к незаконному хранению боеприпасов, и вероятные сообщники будут привлечены к уголовной ответственности.
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По факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
В Подольском районе Киева на территории агрокомбината правоохранители нашли схрон с оружием. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.
"С места происшествия изъяли четыре гранатомета, три пороховых заряда, два килограмма взрывчатки и более 200 патронов к автомату Калашникова. По оперативной информации, изъятые предметы принадлежит бойцу добровольческого батальона, который в период с 2014 до 2016 года привез их в Киев", - рассказала временно исполняющий обязанности начальника Подольского управления полиции Наталья Зиненко.
Изъяты предметы следователи направили на проведение экспертизы, после получения заключения которой лицо, которое причастно к незаконному хранению боеприпасов, и вероятные сообщники будут привлечены к уголовной ответственности.
Читайте также: В зоне АТО нашли схрон с оружием
По факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
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