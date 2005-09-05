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Раздел: Происшествия  
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В Киеве нашли схрон с оружием

В Киеве нашли схрон с оружиемЗа совершение данного преступления грозит до семи лет лишения свободы.

В Подольском районе Киева на территории агрокомбината правоохранители нашли схрон с оружием. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.

"С места происшествия изъяли четыре гранатомета, три пороховых заряда, два килограмма взрывчатки и более 200 патронов к автомату Калашникова. По оперативной информации, изъятые предметы принадлежит бойцу добровольческого батальона, который в период с 2014 до 2016 года привез их в Киев", - рассказала временно исполняющий обязанности начальника Подольского управления полиции Наталья Зиненко.

Изъяты предметы следователи направили на проведение экспертизы, после получения заключения которой лицо, которое причастно к незаконному хранению боеприпасов, и вероятные сообщники будут привлечены к уголовной ответственности.

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По факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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 Теги: Киев, схрон, оружие

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Сегодня, 21:06 » Автор: Едгар Букмирза
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