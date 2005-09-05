Раздел: Происшествия
В Киеве совершен угон иномарки
Mazda 6 была припаркована на стоянке.
Неизвестные злоумышленники в Киеве совершили угон автомобиля Mazda 6, сотрудники полиции активно проводят поиски преступников и просят помощи в общественности.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на oblast.online.
8 сентября стало известно от представителей экстренных служб Киева о том, что на улице Дегтяревской угнан автомобиль марки Mazda 6. В настоящее время сотрудники киевской полиции проводят активные поиски угонщиков иномарки.
Также стало известно, что Mazda 6 была припаркована на стоянке самим автовладельцем, который первым и обнаружил пропажу. Оперативники обращаются ко всем неравнодушным киевлянам и жителям Киевской области с просьбой о возможном нахождении угнанного автомобиля на окрестных трассах и дорогах.
Читайте также: Камера наблюдения засняла дерзкий угон иномарки в Киеве. Видео
Приметы пропавшего автомобиля: темно-синий цвет, 2015 год выпуска, номерной знак АА5612ОМ. Все, кто может видел или увидит подобную иномарку с такими приметами просят немедленно сообщить полиции об этом по телефону «102».
Неизвестные злоумышленники в Киеве совершили угон автомобиля Mazda 6, сотрудники полиции активно проводят поиски преступников и просят помощи в общественности.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на oblast.online.
8 сентября стало известно от представителей экстренных служб Киева о том, что на улице Дегтяревской угнан автомобиль марки Mazda 6. В настоящее время сотрудники киевской полиции проводят активные поиски угонщиков иномарки.
Также стало известно, что Mazda 6 была припаркована на стоянке самим автовладельцем, который первым и обнаружил пропажу. Оперативники обращаются ко всем неравнодушным киевлянам и жителям Киевской области с просьбой о возможном нахождении угнанного автомобиля на окрестных трассах и дорогах.
Читайте также: Камера наблюдения засняла дерзкий угон иномарки в Киеве. Видео
Приметы пропавшего автомобиля: темно-синий цвет, 2015 год выпуска, номерной знак АА5612ОМ. Все, кто может видел или увидит подобную иномарку с такими приметами просят немедленно сообщить полиции об этом по телефону «102».
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