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Раздел: Происшествия  
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В Киеве совершен угон иномарки

В Киеве совершен угон иномаркиMazda 6 была припаркована на стоянке.

Неизвестные злоумышленники в Киеве совершили угон автомобиля Mazda 6, сотрудники полиции активно проводят поиски преступников и просят помощи в общественности.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на oblast.online.

8 сентября стало известно от представителей экстренных служб Киева о том, что на улице Дегтяревской угнан автомобиль марки Mazda 6. В настоящее время сотрудники киевской полиции проводят активные поиски угонщиков иномарки.

Также стало известно, что Mazda 6 была припаркована на стоянке самим автовладельцем, который первым и обнаружил пропажу. Оперативники обращаются ко всем неравнодушным киевлянам и жителям Киевской области с просьбой о возможном нахождении угнанного автомобиля на окрестных трассах и дорогах.

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Приметы пропавшего автомобиля: темно-синий цвет, 2015 год выпуска, номерной знак АА5612ОМ. Все, кто может видел или увидит подобную иномарку с такими приметами просят немедленно сообщить полиции об этом по телефону «102».
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 Теги: Киев, угон, иномарка

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Сегодня, 22:40 » Автор: Едгар Букмирза
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