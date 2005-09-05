В Одессе автомобиль вылетел на тротуар: есть жертвы

Два человека погибли.



В Одессе автомобиль не справился с управлением, столкнулся с другим автомобилем и вылетел на тротуар, где сбил пешеходов на остановке транспорта.



Об этом на своей странице в Facebook написал советник главы управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, пишет



"Обходите район 6ст Фонтана, где полчаса назад произошла трагическая ДТП в результате чего проезд временно ограничен", - написал он.



По предварительным данным, двое из пешеходов погибли на месте, еще несколько получили телесные повреждения.



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По данным местного издания "Думская", два человека погибли и как минимум пятеро пострадали в результате аварии.



Сообщается, что на месте происшествия работает полиция.









Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Одессе автомобиль не справился с управлением, столкнулся с другим автомобилем и вылетел на тротуар, где сбил пешеходов на остановке транспорта.Об этом на своей странице в Facebook написал советник главы управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua "Обходите район 6ст Фонтана, где полчаса назад произошла трагическая ДТП в результате чего проезд временно ограничен", - написал он.По предварительным данным, двое из пешеходов погибли на месте, еще несколько получили телесные повреждения.По данным местного издания "Думская", два человека погибли и как минимум пятеро пострадали в результате аварии.Сообщается, что на месте происшествия работает полиция.



