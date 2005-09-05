Раздел: Происшествия
В Одессе автомобиль вылетел на тротуар: есть жертвы
Два человека погибли.
В Одессе автомобиль не справился с управлением, столкнулся с другим автомобилем и вылетел на тротуар, где сбил пешеходов на остановке транспорта.
Об этом на своей странице в Facebook написал советник главы управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
"Обходите район 6ст Фонтана, где полчаса назад произошла трагическая ДТП в результате чего проезд временно ограничен", - написал он.
По предварительным данным, двое из пешеходов погибли на месте, еще несколько получили телесные повреждения.
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По данным местного издания "Думская", два человека погибли и как минимум пятеро пострадали в результате аварии.
Сообщается, что на месте происшествия работает полиция.
В Одессе автомобиль не справился с управлением, столкнулся с другим автомобилем и вылетел на тротуар, где сбил пешеходов на остановке транспорта.
Об этом на своей странице в Facebook написал советник главы управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
"Обходите район 6ст Фонтана, где полчаса назад произошла трагическая ДТП в результате чего проезд временно ограничен", - написал он.
По предварительным данным, двое из пешеходов погибли на месте, еще несколько получили телесные повреждения.
Читайте также: Отказали тормоза: в Киеве грузовик вылетел на тротуар
По данным местного издания "Думская", два человека погибли и как минимум пятеро пострадали в результате аварии.
Сообщается, что на месте происшествия работает полиция.
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