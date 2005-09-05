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Раздел: Происшествия  
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В Одессе автомобиль вылетел на тротуар: есть жертвы

В Одессе автомобиль вылетел на тротуар: есть жертвыДва человека погибли.

В Одессе автомобиль не справился с управлением, столкнулся с другим автомобилем и вылетел на тротуар, где сбил пешеходов на остановке транспорта.

Об этом на своей странице в Facebook написал советник главы управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.

"Обходите район 6ст Фонтана, где полчаса назад произошла трагическая ДТП в результате чего проезд временно ограничен", - написал он.

По предварительным данным, двое из пешеходов погибли на месте, еще несколько получили телесные повреждения.

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По данным местного издания "Думская", два человека погибли и как минимум пятеро пострадали в результате аварии.

Сообщается, что на месте происшествия работает полиция.

В Одессе автомобиль вылетел на тротуар: есть жертвы
В Одессе автомобиль вылетел на тротуар: есть жертвы
В Одессе автомобиль вылетел на тротуар: есть жертвы

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 Теги: Одесса, ДТП, жертвы

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Сегодня, 23:12 » Автор: Едгар Букмирза
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