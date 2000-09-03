Раздел: Происшествия
В Киеве пьяный водитель Chevrolet устроил смертельное ДТП
Водитель после ДТП уснул.
В Дарницком районе Киева водитель Chevrolet навеселе на бешеной скорости сбил женщину, после этого автомобиль влетел в железный забор и перевернулся, передает Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.
Водитель Chevrolet, двигаясь по улице Ялтинской, на перекрестке улиц Вокзальной и Бориспольской не выбрал ни одной из улиц для маневра и на большой скорости пролетел перекресток и вылетел на тротуар.
Травмы женщины оказались несовместимы с жизнью.
Предварительно, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
"Что же до водителя, то он, выйдя из машины, уснул среди туй и после прибытия полицейских, не понимая что случилось, начал искать свое авто", - говорится в сообщении.
Читайте также: На Одесчине произошли еще два смертельных ДТП
Медики подтвердили факт смерти женщины, а также забрали в больницу с ушибами пассажирку Chevrolet. На месте работают патрульная полиция и следственно-оперативная группа.
В Дарницком районе Киева водитель Chevrolet навеселе на бешеной скорости сбил женщину, после этого автомобиль влетел в железный забор и перевернулся, передает Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.
Водитель Chevrolet, двигаясь по улице Ялтинской, на перекрестке улиц Вокзальной и Бориспольской не выбрал ни одной из улиц для маневра и на большой скорости пролетел перекресток и вылетел на тротуар.
Травмы женщины оказались несовместимы с жизнью.
Предварительно, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
"Что же до водителя, то он, выйдя из машины, уснул среди туй и после прибытия полицейских, не понимая что случилось, начал искать свое авто", - говорится в сообщении.
Читайте также: На Одесчине произошли еще два смертельных ДТП
Медики подтвердили факт смерти женщины, а также забрали в больницу с ушибами пассажирку Chevrolet. На месте работают патрульная полиция и следственно-оперативная группа.
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