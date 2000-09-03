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Раздел: Происшествия  
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В Киеве пьяный водитель Chevrolet устроил смертельное ДТП

В Киеве пьяный водитель Chevrolet устроил смертельное ДТПВодитель после ДТП уснул.

В Дарницком районе Киева водитель Chevrolet навеселе на бешеной скорости сбил женщину, после этого автомобиль влетел в железный забор и перевернулся, передает Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.

Водитель Chevrolet, двигаясь по улице Ялтинской, на перекрестке улиц Вокзальной и Бориспольской не выбрал ни одной из улиц для маневра и на большой скорости пролетел перекресток и вылетел на тротуар.

Травмы женщины оказались несовместимы с жизнью.

Предварительно, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Что же до водителя, то он, выйдя из машины, уснул среди туй и после прибытия полицейских, не понимая что случилось, начал искать свое авто", - говорится в сообщении.

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Медики подтвердили факт смерти женщины, а также забрали в больницу с ушибами пассажирку Chevrolet. На месте работают патрульная полиция и следственно-оперативная группа.
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 09:54 » Автор: Анна Мартынова
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