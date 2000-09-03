Раздел: Происшествия
В центре Киева произошла драка со стрельбой
Конфликт начался возле ТРЦ Arena-City.
В самом центре Киева в ночь на 9 сентября две компании молодых людей устроили разборки со стрельбой и дракой, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Инцидент произошел около 4.30 ночи.
По предварительной информации, конфликт начался возле ТРЦ Arena-City. Там между компаниями возникла потасовка, которую удалось усмирить выстрелом в воздух.
Однако уже спустя несколько минут конфликт возобновился возле Бессарабского рынка. Там в ход пошли подручные предметы, в том числе "розочки" из разбитых бутылок.
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К счастью, на место драки оперативно прибыли сотрудники полиции, которые и разняли дерущихся. На данный момент неизвестно, что стало причиной конфликт и был ли задержан кто-то из его участников.
В самом центре Киева в ночь на 9 сентября две компании молодых людей устроили разборки со стрельбой и дракой, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Инцидент произошел около 4.30 ночи.
По предварительной информации, конфликт начался возле ТРЦ Arena-City. Там между компаниями возникла потасовка, которую удалось усмирить выстрелом в воздух.
Однако уже спустя несколько минут конфликт возобновился возле Бессарабского рынка. Там в ход пошли подручные предметы, в том числе "розочки" из разбитых бутылок.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
К счастью, на место драки оперативно прибыли сотрудники полиции, которые и разняли дерущихся. На данный момент неизвестно, что стало причиной конфликт и был ли задержан кто-то из его участников.
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