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Раздел: Происшествия  
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В центре Киева произошла драка со стрельбой

В центре Киева произошла драка со стрельбойКонфликт начался возле ТРЦ Arena-City.

В самом центре Киева в ночь на 9 сентября две компании молодых людей устроили разборки со стрельбой и дракой, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Инцидент произошел около 4.30 ночи.

По предварительной информации, конфликт начался возле ТРЦ Arena-City. Там между компаниями возникла потасовка, которую удалось усмирить выстрелом в воздух.

Однако уже спустя несколько минут конфликт возобновился возле Бессарабского рынка. Там в ход пошли подручные предметы, в том числе "розочки" из разбитых бутылок.

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К счастью, на место драки оперативно прибыли сотрудники полиции, которые и разняли дерущихся. На данный момент неизвестно, что стало причиной конфликт и был ли задержан кто-то из его участников.


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 Теги: Киев, стрельба

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Сегодня, 11:49 » Автор: Анна Мартынова
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