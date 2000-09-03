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Раздел: Происшествия  
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В киевской маршрутке мужчину ударили ножом

В киевской маршрутке мужчину ударили ножомКонфликт возник из-за вызывающего поведения пьяного мужчины.

Вечером в субботу, 8 сентября в одном из автобусов 589 маршрута пьяный мужчина нанес ножевое ранение пассажиру автобуса из-за замечания. Преступник находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

"В 589 маршрутке ехал пьяный мужчина. Если бы просто ехал... Но он вызывающе себя вёл и мешал всем вокруг. На перекрёстке проспекта Мира и улицы Г. Чупринки парень, который тоже ехал в этой маршрутке, сделал замечание пьянице. Ну и тот, недолго думая, пырнул парня ножом! Парня увезли в больницу, а мужчину задержали. Кстати, 2,7 промилле!" - говорится в сообществе.

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К публикации были прикреплены фотографии, на которых видно преступника, по своей воле лежащего на земле.
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 Теги: Киев, маршрутка

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Сегодня, 13:09 » Автор: Анна Мартынова
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