В Киеве мужчина нырял с моста и утонул

Его вытащили с глубины 6 метров.



В Киеве водолазы спецотряда Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) достали из Днепра тело мужчины, передает



В Днепре под Венецианским мостом на расстоянии 20 м от берега и на глубине 6 метров спасатели выловили тело неизвестного мужчины.



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Отмечается, что по информации свидетелей, молодой человек с друзьями ночью нырял с Венецианского моста. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Киеве водолазы спецотряда Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) достали из Днепра тело мужчины, передает Хроника.инфо со ссылкой на journalist.today В Днепре под Венецианским мостом на расстоянии 20 м от берега и на глубине 6 метров спасатели выловили тело неизвестного мужчины.Отмечается, что по информации свидетелей, молодой человек с друзьями ночью нырял с Венецианского моста.



