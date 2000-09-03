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Раздел: Происшествия  
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В Киеве мужчина нырял с моста и утонул

В Киеве мужчина нырял с моста и утонулЕго вытащили с глубины 6 метров.

В Киеве водолазы спецотряда Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) достали из Днепра тело мужчины, передает Хроника.инфо со ссылкой на journalist.today.

В Днепре под Венецианским мостом на расстоянии 20 м от берега и на глубине 6 метров спасатели выловили тело неизвестного мужчины.

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Отмечается, что по информации свидетелей, молодой человек с друзьями ночью нырял с Венецианского моста.
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 Теги: Киев, утонул

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Сегодня, 14:48 » Автор: Анна Мартынова
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