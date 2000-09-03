Раздел: Происшествия
В Киеве пьяная компания вдребезги разбила Mercedes
Виновники ДТП пытались сбежать.
9 сентября во Киеве в районе Осокорков пьяный водитель Mercedes спровоцировал ДТП, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
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"Очередное пьяное недоразумение выехал на дорогу и сильно всколыхнуло Осокорки. Итак, ехали на этом #Mercedes два нетрезвые молодые - один за рулем, другой подбадривал сбоку на пассажирском. Ехали - слабо сказано, еще бы немного и пошла бы на взлет. Они сначала и не очень поняли что натворили, но уже собирались бежать... По сути, повезло всем, потому что еще бы 10 метров и влетели бы прямо в магазин и кафе, где в этот момент находилось множество людей. Местные, немного в грубой форме, объяснили молодым, что так ездить плохо и вызвали полицию", - говорится в сообщении.
9 сентября во Киеве в районе Осокорков пьяный водитель Mercedes спровоцировал ДТП, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Читайте также: В Киеве военные торговали наркотиками
"Очередное пьяное недоразумение выехал на дорогу и сильно всколыхнуло Осокорки. Итак, ехали на этом #Mercedes два нетрезвые молодые - один за рулем, другой подбадривал сбоку на пассажирском. Ехали - слабо сказано, еще бы немного и пошла бы на взлет. Они сначала и не очень поняли что натворили, но уже собирались бежать... По сути, повезло всем, потому что еще бы 10 метров и влетели бы прямо в магазин и кафе, где в этот момент находилось множество людей. Местные, немного в грубой форме, объяснили молодым, что так ездить плохо и вызвали полицию", - говорится в сообщении.
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