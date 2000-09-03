» » В Киеве пьяная компания вдребезги разбила Mercedes
Раздел: Происшествия  
0

В Киеве пьяная компания вдребезги разбила Mercedes

В Киеве пьяная компания вдребезги разбила MercedesВиновники ДТП пытались сбежать.

9 сентября во Киеве в районе Осокорков пьяный водитель Mercedes спровоцировал ДТП, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Читайте также: В Киеве военные торговали наркотиками

"Очередное пьяное недоразумение выехал на дорогу и сильно всколыхнуло Осокорки. Итак, ехали на этом #Mercedes два нетрезвые молодые - один за рулем, другой подбадривал сбоку на пассажирском. Ехали - слабо сказано, еще бы немного и пошла бы на взлет. Они сначала и не очень поняли что натворили, но уже собирались бежать... По сути, повезло всем, потому что еще бы 10 метров и влетели бы прямо в магазин и кафе, где в этот момент находилось множество людей. Местные, немного в грубой форме, объяснили молодым, что так ездить плохо и вызвали полицию", - говорится в сообщении.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, Mercedes

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:24 » Автор: Анна Мартынова
     1354
     0

Похожие новости по теме

Пьяное ДТП в Киеве: Mercedes протаранил Daewoo Пьяное ДТП в Киеве: Mercedes протаранил Daewoo

Обошлось без пострадавших.

В Киеве пьяный экс-депутат на Mercedes «подрезал» автомобиль - СМИ В Киеве пьяный экс-депутат на Mercedes «подрезал» автомобиль - СМИ

В полицию поступило два сообщения на пьяного водителя.

В Киеве пьяный иностранец на Mercedes сбил девушку В Киеве пьяный иностранец на Mercedes сбил девушку

Водитель пытался сбежать с места происшествия.

В Киеве столкнулись Mercedes и Mitsubishi В Киеве столкнулись Mercedes и Mitsubishi

Очередное ДТП в столице

Пьяное ДТП в Киеве: грузовик на полной скорости протаранил Mercedes Пьяное ДТП в Киеве: грузовик на полной скорости протаранил Mercedes

Люди не пострадали.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх