Раздел: Происшествия
В центре Донецка прогремели взрывы
Подозревают покушение.
В оккупированном боевиками т.н. "ДНР" и российскими военными Донецке прозвучали три мощных взрыва. По данным пользователей соцсетей, взрывы прозвучали в районе здания незаконного "министерства внутренних дел ДНР" на площади Дзержинского, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня
В сети сразу же появились предположения о том, что было совершено покушение на самозваного "главу МВД ДНР" Алексея Дикого либо вр.и.о. главаря "ДНР" Дениса Пушилина.
Позже прозвучали заявления оккупационных властей о том, что были всего лишь раскаты грома, вызванные грозой в центральных районах города, хотя очевидцы как раз и не заметили этих самых молний.
Как сообщалось, 31 августа, в донецком кафе "Сепар" прогремел мощный взрыв, в результате которого был убит главарь "ДНР" Александр Захарченко и его охранник. Были ранены 12 человек, в том числе самозваный "министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев ("Ташкент") и руководитель молодежного крыла организации "Оплот Донбасса" Наталья Волкова.
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После гибели Захарченко исполняющим обязанности "главы ДНР" был назначен т.наз "зампредседателя совета министров республики" Дмитрий Трапезников.
В оккупированном боевиками т.н. "ДНР" и российскими военными Донецке прозвучали три мощных взрыва. По данным пользователей соцсетей, взрывы прозвучали в районе здания незаконного "министерства внутренних дел ДНР" на площади Дзержинского, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня
В сети сразу же появились предположения о том, что было совершено покушение на самозваного "главу МВД ДНР" Алексея Дикого либо вр.и.о. главаря "ДНР" Дениса Пушилина.
Позже прозвучали заявления оккупационных властей о том, что были всего лишь раскаты грома, вызванные грозой в центральных районах города, хотя очевидцы как раз и не заметили этих самых молний.
Как сообщалось, 31 августа, в донецком кафе "Сепар" прогремел мощный взрыв, в результате которого был убит главарь "ДНР" Александр Захарченко и его охранник. Были ранены 12 человек, в том числе самозваный "министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев ("Ташкент") и руководитель молодежного крыла организации "Оплот Донбасса" Наталья Волкова.
Читайте также: В Киеве пьяная компания вдребезги разбила Mercedes
После гибели Захарченко исполняющим обязанности "главы ДНР" был назначен т.наз "зампредседателя совета министров республики" Дмитрий Трапезников.
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