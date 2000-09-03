» » В центре Донецка прогремели взрывы
Раздел: Происшествия  
0

В центре Донецка прогремели взрывы

В центре Донецка прогремели взрывыПодозревают покушение.

В оккупированном боевиками т.н. "ДНР" и российскими военными Донецке прозвучали три мощных взрыва. По данным пользователей соцсетей, взрывы прозвучали в районе здания незаконного "министерства внутренних дел ДНР" на площади Дзержинского, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня

В центре Донецка прогремели взрывы
В центре Донецка прогремели взрывы


В сети сразу же появились предположения о том, что было совершено покушение на самозваного "главу МВД ДНР" Алексея Дикого либо вр.и.о. главаря "ДНР" Дениса Пушилина.

В центре Донецка прогремели взрывы


Позже прозвучали заявления оккупационных властей о том, что были всего лишь раскаты грома, вызванные грозой в центральных районах города, хотя очевидцы как раз и не заметили этих самых молний.

В центре Донецка прогремели взрывы
В центре Донецка прогремели взрывы


Как сообщалось, 31 августа, в донецком кафе "Сепар" прогремел мощный взрыв, в результате которого был убит главарь "ДНР" Александр Захарченко и его охранник. Были ранены 12 человек, в том числе самозваный "министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев ("Ташкент") и руководитель молодежного крыла организации "Оплот Донбасса" Наталья Волкова.

Читайте также: В Киеве пьяная компания вдребезги разбила Mercedes

После гибели Захарченко исполняющим обязанности "главы ДНР" был назначен т.наз "зампредседателя совета министров республики" Дмитрий Трапезников.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Донецк, взрыв

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:55 » Автор: Анна Мартынова
     272
     0

Похожие новости по теме

В Госпогранслужбе не зафиксировали провокаций в связи с убийством Захарченко В Госпогранслужбе не зафиксировали провокаций в связи с убийством Захарченко

Захарченко погиб в результате взрыва в Донецке.

Мощный взрыв прогоремел в Донецке Мощный взрыв прогоремел в Донецке

В Донецке прогремел взрыв в центре города.

В Ужгороде за ночь прогремели сразу два взрыва В Ужгороде за ночь прогремели сразу два взрыва

Взрывы случились в частном доме и во дворе многоэтажки.

В Донецке убит еще один полевой командир «ДНР» В Донецке убит еще один полевой командир «ДНР»

В разборках расстреляли экс-беркутовца Романа Возника.

На Пушилина совершено покушение, но убит его помощник. Фото На Пушилина совершено покушение, но убит его помощник. Фото

Предварительной причиной покушения называют внутренние разборки.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх