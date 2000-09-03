Раздел: Происшествия
В Киеве обокрали квартиру замминистра
Сумма убытков пока неизвестно.
В столице неизвестные воры, используя альпинистское снаряжение, обокрали квартиру замглавы Минэкономразвития Максима Нефедова.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.
По информации СМИ, пока украинский топ-чиновник зажигал на фестивале Burning man (США), воры воспользовались ситуацией и проникли в квартиру Нефедова.
Как сообщает источник в МВД, для совершения преступления злоумышленники использовали альпинистское снаряжение, с помощью которого проникли с фасада здания на балкон. Скорее всего, воры пользовались чьей-то наводкой, ведь ограбление было совершено сразу после отъезда замминистра.
Как пишут журналисты, кражу вещей Нефедов обнаружил лично после приезда и сам обратился в полицию. Известно, что преступники покинули жилье замминистра тем же способом.
Точная сумма убытков пока неизвестно, но воры вынесли из квартиры самое ценное: часы, золото, наличка и техника. По данному факту было открыто уголовное производство по ч.3. ст. 185 ККУ.
На данный момент в квартире потерпевшего работает следственно-оперативная группа. Полиция бросила все силы на поимку преступников из-за ранга пострадавшего.
Читайте также: В Киеве двое иностранцев обокрали квартиру
Также сообщалось, что Большая палата Верховного суда вынесла решение относительно выплаты пенсий украинцам, которые переехали с оккупированных территорий Донбасса. Соответствующее заседание состоялось во вторник, 4 сентября.
В столице неизвестные воры, используя альпинистское снаряжение, обокрали квартиру замглавы Минэкономразвития Максима Нефедова.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.
По информации СМИ, пока украинский топ-чиновник зажигал на фестивале Burning man (США), воры воспользовались ситуацией и проникли в квартиру Нефедова.
Как сообщает источник в МВД, для совершения преступления злоумышленники использовали альпинистское снаряжение, с помощью которого проникли с фасада здания на балкон. Скорее всего, воры пользовались чьей-то наводкой, ведь ограбление было совершено сразу после отъезда замминистра.
Как пишут журналисты, кражу вещей Нефедов обнаружил лично после приезда и сам обратился в полицию. Известно, что преступники покинули жилье замминистра тем же способом.
Точная сумма убытков пока неизвестно, но воры вынесли из квартиры самое ценное: часы, золото, наличка и техника. По данному факту было открыто уголовное производство по ч.3. ст. 185 ККУ.
На данный момент в квартире потерпевшего работает следственно-оперативная группа. Полиция бросила все силы на поимку преступников из-за ранга пострадавшего.
Читайте также: В Киеве двое иностранцев обокрали квартиру
Также сообщалось, что Большая палата Верховного суда вынесла решение относительно выплаты пенсий украинцам, которые переехали с оккупированных территорий Донбасса. Соответствующее заседание состоялось во вторник, 4 сентября.
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