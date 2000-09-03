На Донбассе нашли тайник с гранатометами и взрывчаткой

Полицейские провели обыск в доме 52-летнего местного жителя.



В городе Красногоровка Марьинского района обнаружен схрон с взрывоопасными предметами.



Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Донецкой области, пишет



"Изъято два реактивных противотанковых гранатомета РПГ-22, два выстрела к ручному противотанкового гранатомета РПГ-7, восемь осколочных гранат с запалами к ним, три вышибных заряда и один окопный разрыв и более двух килограмм тротила", – говорится в сообщении.



По предварительным данным, хозяин дома находится на временно неподконтрольной территории.



По данному факту возбудили уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием (ч.1 ст.263 УК Украины).



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Ранее в городе Часов Яр (Бахмутский район Донецкая область) полиция обнаружила арсенал оружия в гараже местного жителя, которого подозревают в сотрудничестве с боевиками ОРДЛО. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В городе Красногоровка Марьинского района обнаружен схрон с взрывоопасными предметами.Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Донецкой области, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua "Изъято два реактивных противотанковых гранатомета РПГ-22, два выстрела к ручному противотанкового гранатомета РПГ-7, восемь осколочных гранат с запалами к ним, три вышибных заряда и один окопный разрыв и более двух килограмм тротила", – говорится в сообщении.По предварительным данным, хозяин дома находится на временно неподконтрольной территории.По данному факту возбудили уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием (ч.1 ст.263 УК Украины).Ранее в городе Часов Яр (Бахмутский район Донецкая область) полиция обнаружила арсенал оружия в гараже местного жителя, которого подозревают в сотрудничестве с боевиками ОРДЛО.



