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Раздел: Происшествия  
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На Донбассе нашли тайник с гранатометами и взрывчаткой

На Донбассе нашли тайник с гранатометами и взрывчаткойПолицейские провели обыск в доме 52-летнего местного жителя.

В городе Красногоровка Марьинского района обнаружен схрон с взрывоопасными предметами.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Донецкой области, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.

"Изъято два реактивных противотанковых гранатомета РПГ-22, два выстрела к ручному противотанкового гранатомета РПГ-7, восемь осколочных гранат с запалами к ним, три вышибных заряда и один окопный разрыв и более двух килограмм тротила", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, хозяин дома находится на временно неподконтрольной территории.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием (ч.1 ст.263 УК Украины).

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Ранее в городе Часов Яр (Бахмутский район Донецкая область) полиция обнаружила арсенал оружия в гараже местного жителя, которого подозревают в сотрудничестве с боевиками ОРДЛО.
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 Теги: Донбасс, тайник, гранатомет

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Сегодня, 22:56 » Автор: Едгар Букмирза
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