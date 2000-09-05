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В столичном хостеле обнаружили тело мужчины

В столичном хостеле обнаружили тело мужчиныСледов насильственной смерти не обнаружили.

В воскресенье, 9 сентября, в Киеве в одном из хостелов в Голосеевском районе обнаружили труп мужчины, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.

Вызов на линию экстренных служб поступил около 23:00. 28-летний парень умер в одной из комнат "Парк Хостела" по адресу Задорожный переулок, 5.

По предварительной информации, мужчина приехал из Ровно и проживал в 6-местной комнате уже длительный срок. Вечером 8 сентября он пришел домой и лег спать. На следующий день в комнате никого не было. Лишь под вечер работники хостела обнаружили, что постоялец не дышит.

Прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть и вызвать следственно-оперативную группу. По словам полиции, внешней следов насильственной смерти не обнаружено, мужчина не пил и не курил.

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Что стало причиной смерти – установит следствие. На месте работали медики, патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

В столичном хостеле обнаружили тело мужчины
В столичном хостеле обнаружили тело мужчины
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 Теги: Киев, хостел

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Сегодня, 09:36 » Автор: Анна Мартынова
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