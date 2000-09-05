Раздел: Происшествия
В столичном хостеле обнаружили тело мужчины
Следов насильственной смерти не обнаружили.
В воскресенье, 9 сентября, в Киеве в одном из хостелов в Голосеевском районе обнаружили труп мужчины, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Вызов на линию экстренных служб поступил около 23:00. 28-летний парень умер в одной из комнат "Парк Хостела" по адресу Задорожный переулок, 5.
По предварительной информации, мужчина приехал из Ровно и проживал в 6-местной комнате уже длительный срок. Вечером 8 сентября он пришел домой и лег спать. На следующий день в комнате никого не было. Лишь под вечер работники хостела обнаружили, что постоялец не дышит.
Прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть и вызвать следственно-оперативную группу. По словам полиции, внешней следов насильственной смерти не обнаружено, мужчина не пил и не курил.
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Что стало причиной смерти – установит следствие. На месте работали медики, патрульная полиция и следственно-оперативная группа.
В воскресенье, 9 сентября, в Киеве в одном из хостелов в Голосеевском районе обнаружили труп мужчины, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Вызов на линию экстренных служб поступил около 23:00. 28-летний парень умер в одной из комнат "Парк Хостела" по адресу Задорожный переулок, 5.
По предварительной информации, мужчина приехал из Ровно и проживал в 6-местной комнате уже длительный срок. Вечером 8 сентября он пришел домой и лег спать. На следующий день в комнате никого не было. Лишь под вечер работники хостела обнаружили, что постоялец не дышит.
Прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть и вызвать следственно-оперативную группу. По словам полиции, внешней следов насильственной смерти не обнаружено, мужчина не пил и не курил.
Читайте также: На Донбассе нашли тайник с гранатометами и взрывчаткой
Что стало причиной смерти – установит следствие. На месте работали медики, патрульная полиция и следственно-оперативная группа.
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