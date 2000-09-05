Раздел: Происшествия
В Киеве мужчина набросился с кулаками на девушку-полицейского
Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
В Киеве злоумышленник во время обыска ударил женщину-полицейкого. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Город Киев.
Как сообщает пресс-служба столичной полиции, во время проведения санкционированного обыска в доме 61-летнего подозреваемого в мошенничестве, мужчина набросился с кулаками на девушку-правоохранителя. Благо, в момент нападения с ней были ее напарники, которые пресекли действия злоумышленника. Но, тем не менее, полицейский получил телесные повреждения.
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Теперь в отношении злоумышленника начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа») УК Украины. Мужчине грозит до пяти лет заключения
В Киеве злоумышленник во время обыска ударил женщину-полицейкого. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Город Киев.
Как сообщает пресс-служба столичной полиции, во время проведения санкционированного обыска в доме 61-летнего подозреваемого в мошенничестве, мужчина набросился с кулаками на девушку-правоохранителя. Благо, в момент нападения с ней были ее напарники, которые пресекли действия злоумышленника. Но, тем не менее, полицейский получил телесные повреждения.
Читайте также: На Николаевщине пенсионер ранил троих детей из самодельного оружия
Теперь в отношении злоумышленника начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа») УК Украины. Мужчине грозит до пяти лет заключения
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