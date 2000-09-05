В Киеве мужчина набросился с кулаками на девушку-полицейского

Ему грозит до пяти лет лишения свободы.



В Киеве злоумышленник во время обыска ударил женщину-полицейкого. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, передает



Как сообщает пресс-служба столичной полиции, во время проведения санкционированного обыска в доме 61-летнего подозреваемого в мошенничестве, мужчина набросился с кулаками на девушку-правоохранителя. Благо, в момент нападения с ней были ее напарники, которые пресекли действия злоумышленника. Но, тем не менее, полицейский получил телесные повреждения.



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Теперь в отношении злоумышленника начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа») УК Украины. Мужчине грозит до пяти лет заключения Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Киеве злоумышленник во время обыска ударил женщину-полицейкого. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Город Киев Как сообщает пресс-служба столичной полиции, во время проведения санкционированного обыска в доме 61-летнего подозреваемого в мошенничестве, мужчина набросился с кулаками на девушку-правоохранителя. Благо, в момент нападения с ней были ее напарники, которые пресекли действия злоумышленника. Но, тем не менее, полицейский получил телесные повреждения.Теперь в отношении злоумышленника начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа») УК Украины. Мужчине грозит до пяти лет заключения



