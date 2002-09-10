Раздел: Происшествия
Под Киевом мужчина избил таксиста и угнал его авто
ЧП произошло в Борисполе.
В Борисполе водитель такси подобрал пассажира и поехал с ним на указанный адрес. По дороге мужчина избил таксиста и забрал его автомобиль, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.
Злоумышленник заставил водителя везти его на кладбище по улице Покровской. На месте пассажир ударил хозяина авто, от чего тот потерял сознание. Когда таксист пришел в себя он обнаружил, что его машину угнали. С заявлением он обратился в полицию.
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Правоохранители при помощи GPS-навигатора отследили местоположение такси и задержали преступника. Подозреваемый сдал тест на содержание алкоголя, который показал превышение спиртного в крови. По данному факту открыто уголовное производство.
В Борисполе водитель такси подобрал пассажира и поехал с ним на указанный адрес. По дороге мужчина избил таксиста и забрал его автомобиль, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.
Злоумышленник заставил водителя везти его на кладбище по улице Покровской. На месте пассажир ударил хозяина авто, от чего тот потерял сознание. Когда таксист пришел в себя он обнаружил, что его машину угнали. С заявлением он обратился в полицию.
Читайте также: В Киеве разыскивают байкера, сбившего насмерть женщину
Правоохранители при помощи GPS-навигатора отследили местоположение такси и задержали преступника. Подозреваемый сдал тест на содержание алкоголя, который показал превышение спиртного в крови. По данному факту открыто уголовное производство.
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