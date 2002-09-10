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Раздел: Происшествия  
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В Одессе в ДТП погиб известный врач

В Одессе в ДТП погиб известный врачОн выхаживал самых тяжелых больных.

В ужасной аварии на Фонтанской дороге в Одессе под колесами BMW погиб известный врач-массажист Сергей Каминский, который занимался реабилитацией тяжело больных людей. Мужчину несколько часов считали выжившим. Однако его спутали с неизвестным мужчиной, за жизнь которого все еще борются хирурги, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

"Мне среди ночи позвонили, и сказали, что Сергей Каминский попал в аварию, но жив и ему нужна кровь. Мы были уверены, что тот неизвестный выживший - это он. Но когда я позвонила узнать о его состоянии в больницу и назвала его фамилию, мне ответили, что это не он, наш Сергей погиб сразу", - рассказала и.о. главного врача поликлиники №20 Одессы Зинаида Телятникова.

Сергей Каминский жил недалеко от места аварии. Коллеги пока не знают, откуда он шел. "Он двадцать лет проработал у нас в поликлинике. Сергей выхаживал самых тяжелых больных. Он ходил на вызовы к ним домой, был удивительным человеком, потому что находил общий язык и подход к самым тяжелым пациентам, которые лежали после инсультов, аварий. Он много лет выхаживал одного пациента, бывшего прокурора, у которого после аварии оказались переломаны шейные позвонки. Ему ничего не стоило в один день пойти на вызовы в разные концы города, потому что он знал, что нужен своим пациентам. Это большая потеря, не можем в себя прийти", - говорит Зинаида Телятникова.

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У Сергея Каминского осталась семья - супруга и взрослый сын, а также престарелый отец. Сам Сергей был верующим человеком, принадлежал к церкви Свидетелей Иеговы.
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 Теги: Одесса, врач

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Сегодня, 15:41 » Автор: Анна Мартынова
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