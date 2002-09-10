В Киеве парень убил знакомого и несколько дней жил в квартире с его телом

В день убийства они распивали спиртные напитки.



В Днепровском районе Киева 22-летний парень выстрелил в голову своему сожителю, а затем добил его молотком и ножом. Молодой человек несколько дней прожил в одной квартире с трупом, передает



В полицию обратилась местная жительница, которая заметила, что ее сосед несколько дней не выходит из дома, а в подъезде стоит трупный запах.



С помощью пожарной лестницы спасатели попали в указанную квартиру. В помещении был беспорядок, а в одной из комнат лежало тело мужчины, накрытое простыней. Осмотрев квартиру, правоохранители обнаружили прячущегося под диваном молодого парня. Его сразу же задержали. Злоумышленник признался, что убил хозяина квартиры. 22-летний парень несколько месяцев жил в квартире убитого, который работал охранником в ювелирном магазине и должен был помочь молодому человеку с работой.



По предварительным данным, в день убийства оба мужчины распивали спиртные напитки. В разгар застолья между ними произошел конфликт, после чего парень выхватил травматическое оружие и несколько раз выстрелил своему собеседнику в голову. На этом злоумышленник не остановился, он схватил нож и молоток и добил ими мужчину.



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После убийства, парень несколько дней прожил в квартире с разлагающимся трупом. Он пользовался вещами убитого, выходил в магазин за спиртным и продуктами. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Днепровском районе Киева 22-летний парень выстрелил в голову своему сожителю, а затем добил его молотком и ножом. Молодой человек несколько дней прожил в одной квартире с трупом, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор В полицию обратилась местная жительница, которая заметила, что ее сосед несколько дней не выходит из дома, а в подъезде стоит трупный запах.С помощью пожарной лестницы спасатели попали в указанную квартиру. В помещении был беспорядок, а в одной из комнат лежало тело мужчины, накрытое простыней. Осмотрев квартиру, правоохранители обнаружили прячущегося под диваном молодого парня. Его сразу же задержали. Злоумышленник признался, что убил хозяина квартиры. 22-летний парень несколько месяцев жил в квартире убитого, который работал охранником в ювелирном магазине и должен был помочь молодому человеку с работой.По предварительным данным, в день убийства оба мужчины распивали спиртные напитки. В разгар застолья между ними произошел конфликт, после чего парень выхватил травматическое оружие и несколько раз выстрелил своему собеседнику в голову. На этом злоумышленник не остановился, он схватил нож и молоток и добил ими мужчину.После убийства, парень несколько дней прожил в квартире с разлагающимся трупом. Он пользовался вещами убитого, выходил в магазин за спиртным и продуктами.



