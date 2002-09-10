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Раздел: Происшествия  
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На Тернопольщине мусоровоз насмерть задавил водителя

На Тернопольщине мусоровоз насмерть задавил водителяОн неожиданно "покатился" по наклонной дороге и въехал в дерево.

В Тернопольской области под колесами мусоровоза погиб водитель. ДТП произошло сегодня, 10 сентября, около семи утра в центре города Бучач, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"По предварительным данным, мусоровоз внезапно начал движение и смертельно травмировал 54-летнего водителя, который вышел из машины", – сообщают в полиции.

Погибший работал водителем на коммунальном предприятии. Утром мужчина вместе с напарником выехал собирать мусор. Когда водитель вышел на одной из улиц райцентра, машина внезапно "покатилась" по наклонной дороге. Мужчина пытался еще заскочить в салон и остановить грузовик, но сам попал под колеса транспортного средства. Травмы, которые он получил, оказались несовместимыми с жизнью.

Мусоровоз, проехав несколько метров, въехал в дерево. Никто из людей больше не пострадал.

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Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП. По данному факту начато уголовное производство по статье 286 часть 1 УК – нарушение правил безопасности дорожного движения.
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 Теги: мусоровоз, Тернопольщина

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Сегодня, 17:30 » Автор: Анна Мартынова
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