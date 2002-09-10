Раздел: Происшествия
На Тернопольщине мусоровоз насмерть задавил водителя
Он неожиданно "покатился" по наклонной дороге и въехал в дерево.
В Тернопольской области под колесами мусоровоза погиб водитель. ДТП произошло сегодня, 10 сентября, около семи утра в центре города Бучач, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"По предварительным данным, мусоровоз внезапно начал движение и смертельно травмировал 54-летнего водителя, который вышел из машины", – сообщают в полиции.
Погибший работал водителем на коммунальном предприятии. Утром мужчина вместе с напарником выехал собирать мусор. Когда водитель вышел на одной из улиц райцентра, машина внезапно "покатилась" по наклонной дороге. Мужчина пытался еще заскочить в салон и остановить грузовик, но сам попал под колеса транспортного средства. Травмы, которые он получил, оказались несовместимыми с жизнью.
Мусоровоз, проехав несколько метров, въехал в дерево. Никто из людей больше не пострадал.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП. По данному факту начато уголовное производство по статье 286 часть 1 УК – нарушение правил безопасности дорожного движения.
В Тернопольской области под колесами мусоровоза погиб водитель. ДТП произошло сегодня, 10 сентября, около семи утра в центре города Бучач, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"По предварительным данным, мусоровоз внезапно начал движение и смертельно травмировал 54-летнего водителя, который вышел из машины", – сообщают в полиции.
Погибший работал водителем на коммунальном предприятии. Утром мужчина вместе с напарником выехал собирать мусор. Когда водитель вышел на одной из улиц райцентра, машина внезапно "покатилась" по наклонной дороге. Мужчина пытался еще заскочить в салон и остановить грузовик, но сам попал под колеса транспортного средства. Травмы, которые он получил, оказались несовместимыми с жизнью.
Мусоровоз, проехав несколько метров, въехал в дерево. Никто из людей больше не пострадал.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП. По данному факту начато уголовное производство по статье 286 часть 1 УК – нарушение правил безопасности дорожного движения.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
113
0
Также советуем посмотреть
- Плевок в глаза украинскому обществу
- В США засняли на камеру самого неудачливого в мире грабителя
- На армии экономить нельзя
- В Украине увеличили сроки призыва на срочную военную службу
- Захарова насмешила соцсети мини-юбкой с чулками
- Що потрібно для успішних переговорів з МВФ
- Беременная оригинально проучила парня, "застолбившего" сумкой место в автобусе
- Решила, что Карлсон: сбежавшую корову нашли на крыше гаража
- В Украине начинается предвыборное обострение
- На Донбассе расформированы подразделения охраны Захарченко, - ГУР
- Задержания в России высмеяли меткой карикатурой
- О шикарной афере НБУ
- Все включено: в Италии для кошек открыли пятизвездочный отель
- В Армянске не обнаружено вредных веществ в воздухе
- Покажите Петрова и Скрипаля
- «Урна умнее»: Путин не сумел подружиться с техникой
- Новый главарь «ДНР» насмешил соцсети странной фоткой
- Владимиру Балуху отказали в апелляции
- Глобалізація та інформація: власні спостереження
- Спасатели начали подвоз питьевой воды в Авдеевку
- Агентам ГРУ не везет
- Соцсети знатно высмеяли безграмотность оккупантов в Крыму
- В ГПУ завершают следственные эксперименты по расстрелам на Институтской
- Псевдовыборы главаря «ЛНР» пройдут в ноябре
- Спекулянты учат китайский язык
- В Сети высмеяли «звезд», приглашенных на День Луганска
- О политическом векторе Европы
- Очередное унижение Донбасса
- Боевики оконфузились с памятником Захарченко
- Около 60 человек выехали из Крыма на Херсонщину из-за химвыбросов
Оставьте свой комментарий