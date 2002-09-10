» » На Киевщине из горящего дома спасли двух женщин
Раздел: Происшествия  
0

На Киевщине из горящего дома спасли двух женщин

На Киевщине из горящего дома спасли двух женщинПричины пожара выясняют.

На Бородянщине в диспетчерскую службы спасения 10 сентября, около 12-ти ночи поступил вызов спасателей по адресу см. Бородянка, ул. Центральная, как было сказано в сообщении, поэтому адресу горел дом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.

По месту происшествия было направлено сразу 2 бригады спасателей 31-й ГПСЧ смт Бородянка и 58-й смт Клавдиево-Тарасово в составе 8-ми человек, а также 2-х единицы пожарной техники.

В процессе проведения разведки было установлено, что горит жилой дом, кроме того, стало известно, что в горящем доме находились 2 женщины: 77-ми и 27-ми лет.

Силами личного состава женщины были эвакуированы из горящего дома, им была оказана квалифицированная первая помощь.

Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета

А с пожарам в жилом доме спасатели боролись около 2,5 часов и в 2 часа ночи пожар был ликвидирован.

Причины пожара устанавливают специалисты.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: пожар, Киевщина

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:40 » Автор: Анна Мартынова
     213
     0

Похожие новости по теме

На Киевщине сгорел двухэтажный дом На Киевщине сгорел двухэтажный дом

Обошлось без потерпевших.

На Киевщине спасатели вытащили пенсионера из горящего дома На Киевщине спасатели вытащили пенсионера из горящего дома

Спасатели вовремя успели.

Под Киевом загорелась квартира, в которой были маленькие дети Под Киевом загорелась квартира, в которой были маленькие дети

Сегодня на Киевщине горела квартира, эвакуировали мать с 2-мя детьми и 6-ти летнюю девочку

На Киевщине горела многоэтажка На Киевщине горела многоэтажка

Из пожара спасли детей.

На Киевщине горел жилой дом На Киевщине горел жилой дом

Обошлось без пострадавших.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх