На Киевщине из горящего дома спасли двух женщин

Причины пожара выясняют.



На Бородянщине в диспетчерскую службы спасения 10 сентября, около 12-ти ночи поступил вызов спасателей по адресу см. Бородянка, ул. Центральная, как было сказано в сообщении, поэтому адресу горел дом, сообщает



По месту происшествия было направлено сразу 2 бригады спасателей 31-й ГПСЧ смт Бородянка и 58-й смт Клавдиево-Тарасово в составе 8-ми человек, а также 2-х единицы пожарной техники.



В процессе проведения разведки было установлено, что горит жилой дом, кроме того, стало известно, что в горящем доме находились 2 женщины: 77-ми и 27-ми лет.



Силами личного состава женщины были эвакуированы из горящего дома, им была оказана квалифицированная первая помощь.



Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета



А с пожарам в жилом доме спасатели боролись около 2,5 часов и в 2 часа ночи пожар был ликвидирован.



Причины пожара устанавливают специалисты.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter На Бородянщине в диспетчерскую службы спасения 10 сентября, около 12-ти ночи поступил вызов спасателей по адресу см. Бородянка, ул. Центральная, как было сказано в сообщении, поэтому адресу горел дом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online По месту происшествия было направлено сразу 2 бригады спасателей 31-й ГПСЧ смт Бородянка и 58-й смт Клавдиево-Тарасово в составе 8-ми человек, а также 2-х единицы пожарной техники.В процессе проведения разведки было установлено, что горит жилой дом, кроме того, стало известно, что в горящем доме находились 2 женщины: 77-ми и 27-ми лет.Силами личного состава женщины были эвакуированы из горящего дома, им была оказана квалифицированная первая помощь.А с пожарам в жилом доме спасатели боролись около 2,5 часов и в 2 часа ночи пожар был ликвидирован.Причины пожара устанавливают специалисты.



