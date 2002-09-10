Раздел: Происшествия
На Киевщине из горящего дома спасли двух женщин
Причины пожара выясняют.
На Бородянщине в диспетчерскую службы спасения 10 сентября, около 12-ти ночи поступил вызов спасателей по адресу см. Бородянка, ул. Центральная, как было сказано в сообщении, поэтому адресу горел дом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.
По месту происшествия было направлено сразу 2 бригады спасателей 31-й ГПСЧ смт Бородянка и 58-й смт Клавдиево-Тарасово в составе 8-ми человек, а также 2-х единицы пожарной техники.
В процессе проведения разведки было установлено, что горит жилой дом, кроме того, стало известно, что в горящем доме находились 2 женщины: 77-ми и 27-ми лет.
Силами личного состава женщины были эвакуированы из горящего дома, им была оказана квалифицированная первая помощь.
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А с пожарам в жилом доме спасатели боролись около 2,5 часов и в 2 часа ночи пожар был ликвидирован.
Причины пожара устанавливают специалисты.
На Бородянщине в диспетчерскую службы спасения 10 сентября, около 12-ти ночи поступил вызов спасателей по адресу см. Бородянка, ул. Центральная, как было сказано в сообщении, поэтому адресу горел дом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.
По месту происшествия было направлено сразу 2 бригады спасателей 31-й ГПСЧ смт Бородянка и 58-й смт Клавдиево-Тарасово в составе 8-ми человек, а также 2-х единицы пожарной техники.
В процессе проведения разведки было установлено, что горит жилой дом, кроме того, стало известно, что в горящем доме находились 2 женщины: 77-ми и 27-ми лет.
Силами личного состава женщины были эвакуированы из горящего дома, им была оказана квалифицированная первая помощь.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
А с пожарам в жилом доме спасатели боролись около 2,5 часов и в 2 часа ночи пожар был ликвидирован.
Причины пожара устанавливают специалисты.
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